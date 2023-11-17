Ömer Günel: Hiç kimse yatağa aç girmeyecek

Etkisini artırarak sürdüren ekonomik krize karşı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ihtiyaç sahibi hemşehrileri için ekonomik destek ve gıda paketleri hazırlatıyor

BirGün EGE

Artan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı sebebiyle Kuşadası’nda ihtiyaç sahibi yurttaşlar için ekonomik destek ve gıda paketleri hazırlatıyor. Kuşadası Belediyesi asgari 30 günlük temel gıda paketleri dağıtımına kısa süre içerisinde başlayacak.

Ekonomik krizin önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceğinin altını çizen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik destek projeleri ve gıda paketleri hazırlıyoruz. Tekstil, gıda ürünleri veya el emekleri ile aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen annelerimiz için haftanın belirli günlerinde Yerel Üretici Pazarında tezgâh kiralarının ücretsiz olacağı satış günleri planlıyoruz. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarında yine üreten kadınlarımız için ücretsiz tezgâh alanları belirleyeceğiz. Böylelikle kadınlarımız yer kirası ödemeden kendi el emeklerini uygun fiyatlarla satma imkânı bulacak” dedi. Önümüzde ki günlerde yaşama geçirilecek “Adalıkart” uygulamasına da bir kardeş geliyor. Günel, öğrenciler için süt dağıtımı ve beslenme çantası projelerinden sonra “Kantinkart” projesini devreye alıyor. Günel, “Kantinkart projemiz ile öğrenci kardeşlerim artık kantinlerden ihtiyacı olan gıda ve benzeri ürünleri ücretsiz olarak alabilecek. Ayrıca devam eden süt, beslenme çantası ve kırtasiye yardımlarımızda önümüzdeki günlerde artarak devam edecek” diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ EVLERE GIDA PAKET DESTEĞİ

Alım gücünün artan fiyatlar karşısında eridiği son aylarda, 4 kişilik bir ailenin en az 1 ay boyunca temel gıda ihtiyaçlarını barındıracak gıda paketlerinin dağıtımına ihtiyaç sahibi yurttaşların taleplerinin incelenmesinden sonra başlanacak. Bu destek paketlerinin içeriğinin de zengin olacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Ben bu kış hiçbir ihtiyaç sahibi hemşehrimin yatağa aç girmesine müsaade etmeyeceğim. Gıda paketlerimiz asgari bir ay bir ailemizin tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek” dedi.