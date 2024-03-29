Onur Emrah Yıldız’dan seçim mesajları: Çiğli’ye göz diktirmem

BirGün EGE

Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız; seçime sayılı günler kala, Çiğli’de betonlaşmaya, ranta geçit vermeyeceğini belirtti. Yıldız kararsız seçmenlere de mesajlar verdi. Yıldız, “Ülkenin içinde bulunduğu krizlerle dolu durum; siyasi geçişler, kırılganlıklar halkı da içine aldı. Kararsız hemşehrilerime sesleniyorum; dönüşü olmayan yol çıkmaz sokaktır. Oysa Çiğli çıkmaz sokak olmaktan kurtulmalıdır. Görüşü, tercihi ne olursa olsun her hemşehrimin desteğini bekliyorum, Çiğli İttifakı’nı kuralım, asla pişman olmayacaklar” dedi.

Herkesin en iyi bildiği bir işi olduğunu söyleyen Yıldız; aslolanın önce insan olmak olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “12 yıllık belediyecilik ve bürokrasi geçmişim var. Son olarak yürüttüğüm İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığım boyunca, hayata geçirdiğimiz her projenin gece gündüz başındaydım. Bir belediyenin tüm kademelerini, mevzuatını bilirim. Asfaltçısından, kürek sallayanına herkesi tanırım. Bir işin, bitirene kadar bizzat takipçisi olunması gerektiğine inanırım. Bu nedenle; Çiğliler beni salonlardan çok sokaklarda; makamın dört duvarından çok, projelerimizin başında görecek.”

Yıldız, Çiğli üzerinden rant hayalleri kuranların gerçeği olamayacağını, buna izin vermeyeceğini kaydetti. Yıldız, “Kimse Çiğli’ye bakıp iştahlanmasın. Çiğli’ye rantçı giremeyecek. İlçemizin ve halkımızın ortak çıkarı dışında kimse burada at koşturamayacak. İlçemizin üretenlerinin, iş insanlarının görüşünü alarak, onların da sorunlarını çözerek her yatırımda gerekirse mini referandumlar yaparak yol alacağız. Bir şehir, tüm bileşenleriyle bütündür. Çiğli’nin de gerçek sahipleri, halkı ve üretenleridir. Onlara ait olana da onlar karar verir. Bizlere düşen; çalışmaktır, hizmet üretmektir. Kapı aşındırmaktır” diye konuştu.