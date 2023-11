Onur Yazarı Nermin Abadan Unat

Yaptığı bilimsel çalışmalarla sosyal bilimler alanında çığır açan Nermin Abadan Unat 40. TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” oldu.

Hocaların hocası olarak bilinen, şu an kullandığımız pekçok kavram ve terimin dilimize yerleşmesinde büyük bir paya sahip, yaptığı bilimsel çalışmalarla sosyal bilimler alanında çığır açan Nermin Abadan Unat, 40. TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” oldu.

1921’de Viyana’da doğan Nermin Abadan Unat, ilköğreniminden sonra 1940’ta İzmir Kız Lisesi’ni, ardından 1944’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Bir süre Ankara’da Ulus Gazetesi’nde çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ilk kadın asistan olarak girdi. 1955’te “Kamuoyu ve Etki Alanı” adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1958’de siyaset bilimi dalında önce doçentliğe ve 1962’de profesörlüğe atandı. SBF’de Siyasal Davranış Kürsüsü’nü kuran Nermin Abadan Unat siyaset sosyolojisi ve kitle iletişim konularının dışında 1963’ten beri özellikle Türk dış göçüyle ilgili sorunlara eğildi, yurt içi ve yurt dışında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Bu konuda Türkçe, Almanca, İngilizce kitaplar, makaleler yayımladı. Aynı zamanda kadın çalışmaları ile ilgilenen yazar, 1978-1999 yılları arasında Avrupa Konseyi Kadın- Erkek Eşitliği Komisyonu’nda Türkiye’yi temsil etti. Uzun yıllar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan yazar, 2016 yılına kadar da Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak dersler verdi.

İngilizce Public opinion teriminin Türkçe karşılığı “kamuoyu” sözcüğünü Türkçeye kazandırdı. Ayrıca Public Relations teriminin Türkçe karşılığı Halkla Münasebetler (Halkla İlişkiler) olarak literatürde ilk kez kullanan kişi olarak bilinir. Nermin Abadan’ın Almanca, İngilizce, Fransızca kitap ve makaleleri bulunuyor. Türkçe yayımlanmış kitaplarından bazıları da sayfamızda.

***

BİTMEYEN GÖÇ: KONUK İŞÇİLİKTEN ULUS-ÖTESİ YURTTAŞLIĞA

Bugün Cumhuriyet Türkiye’sinin beş milyona yakın yurttaşı, çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere dünyanın her yerinde söz konusu bu kimliğin belirlediği ilişkileri her gün yeniden üretiyor. Göç olgusu üzerine uzun zamandır kuramsal ve uygulamalı araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat bu çalışmasında, demografik hareketlerin tarihçesini, bunun Türk toplum yapısında yarattığı deği şimleri ve uluslararası alanda oynadığı rolü irdelemektedir. Yapıtında bu değişimlerin sonucunda ortaya çıkan kuşaklararası farklılıkları ve ulus-devletin yeni işlevlerini inceleyen Abadan-Unat, küreselleşme çarkına giren yeni Türk göçmenlerin, göçmen veren ve alan birçok ülke vatandaşı gibi farklı bir yurttaşlık bilincine ulaştığını saptarken; “ikili”, “üçlü” ve “çoklu” kimliklerin çifte vatandaşlık statüsünü de aşarak yeni bir kimliğe sahip, yeni tip insanı yarattığını belirtmektedir. Bitmeyen Göç, ilk basımından bugüne göç çalışmaları alanında temel başvuru kitabı oldu. Nermin Hoca her baskısını yeniden ele aldı; inanılmaz enerjisi ve çalışma gücüyle yeni gelişmeleri yorumlayarak eseri tümüyle güncelledi, en son verileri ekledi. Elinizdeki bu 3. Baskı’ya ise “21 Yüzyılda Türkiye’nin Dış Göçünün Sorunları” adlı yeni bir bölüm ekledi.

***

YÜZ YILLIK UMUT

“Hocaların Hocası”, Nermin Abadan Unat yüzüncü doğum gününü kutlarken, bütün bir ömrün bilançosunu çıkarıyor Yüz Yıllık Umut adlı kitabında. Anne-baba sevgisi görmediği ebeveynleri ve hayat boyu örnek aldığı öğretmeninden anlatarak başlattığı çizgiyi torun ve öğrencilerine kadar getiriyor. Kendi deyimiyle aklının erdiği günden itibaren bütün bir ömrü, yaşadıkları ve yaşadıklarından çıkardığı dersleri, her konuda edindiği tecrübeleri, meslek hayatını, bilimsel çalışmalarını, ona hocaların hocası dedirten akademik hayatını, kendi hocalarını, yakın dostlarını, öğrencilerini, tanıdıklarını ve elbette kuruluşundan bugüne Türkiye›nin geçtiği dönemeçleri de beraberinde anlatıyor. Bilançonun sonunda, asla ödün vermediği düşünceleri ve inandığı değerleri yazıya döküyor... Azmini ve umudunu hiç yitirmemenin gururuyla!

“Kitabın, bazı kısımlarını yeniden düzenleme gereği duyduğum, yeni eklemeler yaptığım, 25 yıl sonra gerçekleştirilen bu yeni baskısında, yaşama ilişkin ve bazı özel dostluklarla ilgili anılarımı ekledim. Bugün tüm dileğim, Atatürk izinde giden, laik ve demokratik bir Türkiye’ye veda edebilmektir.”

***

KUM SAATİNİ İZLERKEN

Nermin Abadan Unat Viyana’da doğar, Türkiye’ye ve Türkçeye uzak bir çocukluk geçirir, ergenlik çağında özgür seçimiyle baba ülkesine gelir. Bu özgür seçim, “Cumhuriyet kadını” Unat’ı İzmir-İstanbul-Ankara üzerinden gazeteciliğe, akademisyenliğe, Mülkiye’ye, senatörlüğe taşıyacaktır. Ve her adımda, önemli bir bilim insanının profili biçimlenirken, renkli anılar da birikecektir. Kum Saatini İzlerken, bu anıları ya da 1940’lı yıllardan günümüze uzanan sürecin parçalarını biraraya getiriyor... “...Yaşamda kaydedebildiğim ilerlemelerin tümünde Atatürk’ün açmış olduğu çağdaşlaşma yolunun derin etkileri vardır. İşte bunun için ben bir Kemalistim diyorum!” Yazar 1940'lı yılların İstanbul’unda geçen üniversite yıllarını, İkinci Dünya Savaşı’nın son aylarını yaşadığı Ankara’yı ilginç tasvirlerle anlatıyor, 1950’lerden sonra gazeteciliği bırakıp akademik çalışmalara yönelmesinin nedenlerini açıkladıktan sonra otuzüç yıl hizmet ettiği “Mektebi Mülkiye”yi tanıtıyor.