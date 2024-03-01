"Örnek bir belediyecilik hikâyesi yazacağız"

BirGün EGE

Seçim çalışmaları kapsamında kentin çeşitli dinamikleriyle temaslarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçe genelinde hizmet veren mahalle muhtarlarıyla buluştu. Daha sonra Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Mutlu, personel tarafından karşılandı.

Mutlu, ardından Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’nde yönetim kurulu üyeleri ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

Toplumun tüm kesimlerine dokunan Mutlu, günün son ziyaretini ise İzmir Musevi Cemaati Vakfı’na yaptı.

Mutlu, “Ben gücümü sizlerden alıyorum. Hiçbir zaman kişisel kahramanlık hikâyelerine inanmadım. Belediyecilik ekip işidir. Konak’tan, Türkiye’ye örnek olacak bir belediyecilik hikâyesi yazacağız.” diye konuştu.