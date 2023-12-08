Orta yaş ve sonrası için yeniden doğuş önerisi

Zeynep CUR

Kadın Beyni adlı çoksatan kitabın yazarı Dr. Louann Brizendine, en son çalışması olan Orta Yaş ve Sonrasında Kadın Beyni eserinde bu kez kadın beyninin orta yaşta nasıl “yenilendiğini” açıklayarak kadınlara tüm potansiyellerini ortaya çıkarmaları için ilham verip yol gösteriyor. Say Yayınları etiketiyle yayımlanan Orta Yaş ve Sonrasında Kadın Beyni; hormonlara, egzersize, uykuya, zihin ve beyin sağlığına dair ufuk açıcı önerilerle ve akılcı stratejilerle bir yol haritası sunuyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nde daimî profesör olan Dr. Louann Brizendine, aynı zamanda, hormonal nedenlerle duygudurum, konsantrasyon, enerji, kaygı, cinsel fonksiyon gibi konularda sorun yaşayan her yaştan kadının tedavi edildiği Kadınlar ve Genç Kızlar İçin Duygudurum ve Hormon Kliniği’nin de kurucusu. Brizendine, kadınların neden erkeklerden farklı düşündüğünü, iletişim kurduğunu ve hissettiğini açıklayan ilk araştırmacılar arasında gösteriliyor.

Yakından baktığımızda, bize normal ve doğal gelen şeylerin çoğunun aslında hormonlar ve çevre tarafından içimize işlenmiş olduğunu görürüz. Evet, bunların bazıları gerçekten de harika ve oldukça faydalı. Ancak hayatın ikinci yarısında kadınların güya önemsizleştiğine dair öyle çok mesaja ve uyarana maruz kalıyorlar ki… Nöro-kimyasallar, beyin devreleri ve nöronlar hakkında ne çok şey bilinirse, yeni bir hayat yaratmak içim eski kalıplardan çıkma şansınız o denli büyük olur. Aynı şekilde, bir sonraki kuşağa uzanıp onlara yardım etme olasılığı da daha fazla artar.

Orta Yaş ve Sonrasında Kadın Beyni, bir kadının derinlerde yatan en iyi benliğine dönüşme yolculuğunu anlatıyor. Yazar Brizendine, “Hayatımın ikinci yarısında yeteneklerimi yükseltmek ve bunu yaptığım için sorumluluk alma isteğimi geliştirmek istiyorum. Bu hayat geçişinden mümkün mertebe faydalanmak için hevesimi, sabrımı, tevazuumu, adanmışlığımı ve kararlılığımı geliştirmek, yeni bir gerçeklik, yeni bağlantılar, yeni bir ‘ben’ algısı ararken kendime yönelik şefkatimi ve beynimi yeniden enerjiyle doldurmak istiyorum. Kendimle ve başkalarıyla yeni bir ilişki kurmak, yenilenmiş bir odakla daha büyük bir amaca odaklanmak istiyorum” diyor. Özetle, yaşamsal bir “yükseliş”in mümkün olabilmesi için sağlıklı yaşam sürelerini onurlandırarak beden ve zihin bakımına özen göstermekten söz ediyor. Neticede Brizendine, kendi cevaplarınızı bulmanıza yardımcı olabilmek amacıyla, bazı kuşkuları ve yanlış bilgileri irdeliyor. Kliniğindeki binlerce kadının deneyimlerinden esinlenerek devrim niteliğinde bir mesaj veriyor: “Yaşamın tipik olarak menopoz adıyla bilinen döneminde, kadınların beyinleri daha iyisi için yeni bir güç ve canlandırıcı bir berraklık yaratacak şekilde yeniden şekillenir.”

Amaç duyguların, hormonların, biyolojinin ve beynin bir arada çalışma biçimine dair bazı çelişkileri aydınlatmak. Amaç tüm niteliklerinizi gözden geçirmek, bazılarından coşku duymak ve bazılarını da iyileştirme cesaretine sahip olmak. Sonuç olarak, hayatın ikinci yarısındaki yolunuza dair bir seçiminiz olduğunu fark etmek. Orta Yaş ve Sonrasında Kadın Beyni beyin sağlığınızı korumak için uygulanabilir ve bilim destekli adımlar içeren bir yol haritası niteliğinde. İyi okumalar…