Ortak akılla yöneteceğiz

BirGün EGE

CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit, İlçe Başkanı Murat Aküzüm ile birlikte ilçesinde bulunan muhtarlıkların tamamına ziyaret gerçekleştirdi.

Muhtarların, yerel yönetimlerin en önemli yapı taşı olduğunun altını çizen Onur Yiğit, “Mahallelerinin sorunlarını en iyi bilen muhtarlarımız her zaman çözüm ortağımız olacaktır. Mahallelerimizle ilgili kararlarda, muhtarlarımızın fikirlerini ve görüşlerini muhakkak alacağız. Hep birlikte uyum içerisinde çalışacağız. Amacımız, ortak akılla yöneteceğimiz bir Balçova” dedi.

Aday gösterildikten sonra, çalışmalarına hız kesmeden devam eden CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit, çoğulcu demokrasi anlayışıyla muhtarlarla ahenk içinde çalışacağını belirterek, “İlçemize daha fazla katkı koymak için, seçildikten hemen sonra, mahallelerimizin sorunları ile ilgili olarak, muhtarlarımızla irtibata geçip, koordineli bir biçimde çalışacağız. Muhtarlarımızın, bilgi, birikim ve deneyimlerinden faydalanarak, ilçemizi ilgilendiren sorunların ivedilikli çözümü için sürekli iletişim halinde olacağız. Balçova’mızı, İzmir’imizin çekim noktası haline getirmek için, her zaman diyalog halinde kalarak işbirliği yapacağız. Umuyorum ki, birlik ve beraberliğimiz artarak devam edecek.” dedi.