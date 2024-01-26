Osmangazi’nin 32 yıllık sorunu çözülüyor

BirGün EGE

Bayraklı’da yapılan yeniden planlamalarla kentsel dönüşümün önü açıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Osmangazi Mahallesi’nde 35 yıldır devam eden parselasyon probleminin de giderildiğini müjdeledi. 558, 562, 567, 567/4, 567/7 ve 567/8 sokakları çevreleyen toplam 18 parselde 1992 yılından beri çözülemeyen parselasyon planları, Bayraklı Belediyesi tarafından onaylandı.

Bayraklı Belediyesi’nin ardından Büyükşehir Belediye Encümeni de planları kabul etti. 30 bin 369 metrekarelik alanı kapsayan ve yaklaşık 1500 kişiyi ilgilendiren yeni parselasyon planlarında 4 imar adası ve 7 imar parseli oluşturuldu. 12 bin 178 metrekarelik konut alanı ve sosyal tesis alanı ayrıldı. Yeni planla özellikle depremde hasar alan veya yıkılan binaların da hak kaybı olmadan yeniden inşa edilebilmesinin önü açıldı. Bu sayede, bölge halkı 32 yıl sonra güvenli, yeni ve modern yapılara kavuşabilecek. Yaklaşık bin 500 vatandaşı ilgilendiren onaylanmış yeni parselasyon planı şubat ayında Bayraklı Belediyesi tarafından askıya çıkarılacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Göreve geldiğimiz günden bugüne Bayraklımızı baştan sona planladık ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önünü açtık. Osmangazi Mahallesi’ndeki bu parselasyon sorunu da uzun yıllar ilçe sakinlerini rahatsız eden bir konuydu, çözmek bize nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yurttaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.