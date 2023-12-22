Otizm merkezi 2 yıldır hizmet veriyor

Efeler Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Otizm Yaşam Merkezi, açılışının 2’nci yılını kutladı. Efeler Belediye Başkanı Atay, özel çocukların hayatlarına dokunmaya devam edeceklerini söyledi.

BirGün EGE

Aydın’ın Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi’nde otizmli bireylere tam donanımlı profesyonel bir ekiple hizmet veren Otizm Yaşam Merkezi’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kendi alanında bölgesinin en kapsamlı merkezi olan Otizm Yaşam Merkezi’nde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Aydın Otizm Derneği Başkanı Adnan Özdemir’in de katıldığı, merkezin 2’nci yıldönümü kutlamasında, özel çocuklar pasta kesip hoşça vakit geçirirken aileleri de Başkan Atay ile samimi bir ortamda sohbet etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise şöyle konuştu: “Bugün Otizm Yaşam Merkezi’mizin ikinci yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu merkez, sadece bir binadan ibaret değil, aynı zamanda sevgi, anlayış ve dayanışmanın bir simgesidir. Burada çalışan eğitimcilerimizin özverisi, ailelerin destekleri ve tabii ki otizmli bireylerimizin kendilerine olan güveni sayesinde iki yıl içinde çok güzel başarılar elde ettik. Merkezimizdeki her bir etkinliği, her bir çalışmayı, özel çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak, toplumsal katılımlarını güçlendirmek adına birer adım olarak görüyoruz. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz için hepinize teşekkür ederim. Merkezimizin gelecekte de daha fazla başarıya, daha fazla gülümsemeye vesile olacağına inanıyorum. Otizm Yaşam Merkezi’mizin ikinci yıldönümünü kutlarken, özel çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya devam edeceğimize söz veriyorum.”