Ovacık festivalle renklendi

Çeşme’nin ‘En İyi Kavunu’ ve ‘En İyi Sakız Koyunu’nun seçildiği Ovacık Sakız Koyunu ve Tarım Festivali yapıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Yerel değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali gerçekleştirildi. Tarıma en uygun alanların ve üretimin gerçekleştirildiği Ovacık’ta, Çeşme Kavunu ile bölgeye has nesli tükenmekte olan Sakız ve Kaçeli Koyunu cinslerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde Çeşme’nin yöresel değerlerinin öne çıkarılması hedefleniyor. Festivalde, Çeşme Belediyesi tarafından satın alınan “Tohum ekme traktörü” de sergilendi.

Halk dansları ve Ovacık Zeybeği ile başlayan festivalin ilk gününde lezzeti ve kendine has aromasıyla ünlü, coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen ‘En İyi Çeşme Kavunu’ yarışması yapıldı. Kadın efeler zeybek gösterisinin ardından Ovacık köy halkının zeybek gösterisi ile devam eden festivalde Ovacık Kavunu, Ovacık Ekmeği, Ovacık Kelle Peyniri ve Çeşme Limonu’ndan yapılan limonata ikram edildi.

Festivalin ikinci gününde Adliye önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleştirilen kortejde renkli görüntüler yaşandı. Kortejin ardından karakteristik bir tür olan Sakız Koyunu’nu yaşatmak amacıyla “En İyi Sakız Koyunu” yarışması düzenlendi. ‘En İyi Sakız Koçu’, ‘En İyi Sakız Koyunu’, ‘En İyi Erkek Toklu’, ‘En İyi Dişi Toklu’ olmak üzere 4 kategori altında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Bu festival; Bin bir çeşit ürünle, binlerce yıldır bizi besleyen bu eşsiz topraklara şükranlarımızı sunma festivali. Bu festival; zamanın zorluklarına karşın, pes etmeden, aşkla, inatla üretmeyi sürdüren çiftçilerimize teşekkür etmemiz için bir fırsat. Ekonomik ve siyasi birçok problemle baş etmek zorunda olduğumuz bir süreçteyiz. İklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla mücadele ediyoruz. Tohumuna, ağacına, karıncasına, yağmuruna, suyuna sımsıkı sarılarak, bizi biz yapan bu kadim kültüre sevgiyle tutunarak… Yerel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir geleceği hep beraber kuracağız. Her yıl daha kalabalık kitlelere ulaşacak, festivaller düzenlemeye, her koşulda üreticimizin yanında olmaya Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da sizlerden aldığımız güçle emek vermeye devam edeceğiz. Birlikte üretecek, birlikte büyüyecek, Mustafa Kemal’in düşünü kurduğu aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Attığımız her adımda, ektiğimiz her tohumda, tam bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'mizi daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.