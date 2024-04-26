Özel bölgeye RES yapılacak

Muğla Datça’ya yapılmak istenen RES’ler için 2 Mayıs Perşembe günü halkın katılım toplantısı gerçekleştirilecek. MUÇEP Datça Meclisi’nden Aydın Bodur, bölgenin ciddi zarara uğrayacağını söyledi.

Berkay SAĞOL

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Karaköy, Uzundere, Güzne, Uzunkurtderesi, Kızılağaç Mevkileri, Reşadiye Mahallesi, Tekir Mevki ile Kızlan Mahallesi Mevkii’nde Hisarüstü Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından 7 adet rüzgâr enerji santralı (RES) projesi yapılmak isteniyor.

Yapılmak istenen projenin bedeli 386 milyon 100 bin lira olarak açıklanırken, söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 2 Mayıs Perşembe tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek.

ÖZEL BÖLGEDE KALIYOR

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; proje alanı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı içerisinde kalıyor. Proje alanı içerisinde orman arazisi, ham toprak, çalılık ve tarla vasıflı araziler bulunuyor.

Rüzgâr Enerji Santralı Lisans Alanının, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan sınırlarında kaldığı görüldü.

Proje kapsamında tesis edilecek türbinler, şalt sahası ve elektrik depolama tesisi alanının da Nitelikli Doğal Koruma Alanı içerisinde kaldığı görülüyor.

MUÇEP Datça Meclisi’nden Aydın Bodur, “Projelerin 4 tanesi Reşadiye’ye 3 tanesi ise Karaköy’e yapılacak. Santrallardan 4 tanesi direkt olarak kesin korunması gereken alan içerisinde bulunuyor. Bu projeler için buraya yol yapılacak ve ormanın dokusu tamamen bozulacak. Aslında sadece o bölge değil bütün Datça özel çevre koruma bölgesi olduğu için bu yarımada bu şekildeki dev yapılara uygun bir yer değil. Bu santralların batarya ömrü 12-13 yıl sürüyor ama bunların taşınması çok maliyetli olduğu için doğadan yok olmuyor oldukları yere gömülüyorlar. Bu çok büyük bir bedel” dedi.

BÖLGE ZARAR GÖRECEK

Burasının yıllar önce korunması gereken alan ilan edilerek gelecek kuşaklara miras bırakılmak istendiğine vurgu yapan Bodur, “Datça için korumacı bir anlayışla kararlar alınmasına rağmen burada şimdi insan etkisine izin veriliyor. Burada orman alanının içerisine yol olmaz, yapı olmaz, enerji santralı da olmaz. Enerji santralının büyük bir bedeli var. Böyle bir projeye izin verilmemeli. O bölgenin hava akımı bozulacak, göçmen kuşlara zarar verilecek. Her bir santral bloğu çevresindeki yaşama zarar verecek ve ayrıca ciddi bir gürültü kirliliği meydana gelecek. Bir de proje alanının 200-300 metre uzağında tarım alanları yer alıyor. Bu da zararın bir başka boyutu” diye konuştu.

Bölgede yapılaşmanın da önünün açılacağının altını çizen Aydın Bodur, şunları dile getirdi: “Bodrum’da bunlar yaşandı. Rüzgâr santralları kalkıyor ve oraya altyapı gitmiş olduğundan dolayı bölgeyi komple yapılar sarmaya başlıyor. Korunmak zorunda olan bölge tamamen bozuluyor. Bu yapılmak istenen yerler kaybedilmemiş bölgelerdi ama bu projeyle oraları kaybetmeye başlamış olacağız. En büyük korkumuz budur.”