Özel çocuklara Konak’ta etkinlik

BirGün EGE

Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi, Engelsiz Yaşam Köyü ve Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği ile Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Köyü’nde özel çocuklarımızla “Bizim de haklarımız var” temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik Engelsiz Yaşam Köyü Kurum Müdürü Aslı Kurata ve Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği Başkanı Hürriyet İyidoğan’ın açılış konuşmalarının ardından Konak Kent Konseyi Başkanı ve Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu’nun basın açıklamasıyla sürdü.

Mumcu, “Sözleşmeler, yasalar, kanunlar, çocuk istismarı, çocuk işçiliği, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar, suça sürüklenmiş, özgürlükten yoksun bırakılmış çocuklar gibi alanlarda yaşanılan hak ihlallerini ortadan kaldırmakta yeterli olamaz. Savaşların bitmediği bir dünyada çocuklarımıza barışın güvencesini de sunamayız. Savaşın, sömürünün, eşitsizliklerin, talanın ve rant hırsının olmadığı bir dünyada haklarına kavuşmuş çocukların şarkıları kulaklarımızda yankılanacak." dedi.