Özel okul öğretmenlerine indirimli ulaşım hakkı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen kararla İzmir’de özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin de ulaşımdan indirimli yararlanması kararı alındı. Bu karara göre özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler de öğretmen kartı kullanabilecek. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, uzun süredir eşit koşullarda ulaşım indiriminden yararlanmak için eylemler yapıyordu. Bu kararın, sadece İzmir’de değil, diğer illerdeki özel öğretim kurumu öğretmenleri için de bir örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “İzmir’de çalışan özel öğretim kurumu öğretmenlerine kutlu olsun. İndirimli ulaşım hakkı aylardır göstermiş olduğumuz kararlı mücadele sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından duyurularak resmileşti. Sendikamızın İzmir temsilcilerini, üyelerini tebrik ediyoruz. Eşitlik mücadelesinde önemli bir duruş gösterdiler. İndirimli ulaşım hakkı için fiili eylemler yapan ve kampanya çalışması yürüten Sendikamız bu sayede diplomatik görüşmelerin de önünü açmış oldu. Şimdi eşitlik mücadelesinde diğer illerde elde edeceğimiz zaferler bizi bekliyor.” denildi.