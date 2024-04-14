Özgür Özel'den Evren Barış Yavuz mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz için bir mesaj paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazdığı iddiasıyla dün (13 Nisan Cumartesi) gözaltına alınarak tutuklanan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz için bir mesaj paylaştı.

Özel, söz konusu durumun hukukla bağdaşmadığını belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Özel, "Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı.

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır.



Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir. — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 14, 2024

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ihracat kısıtlaması açıklamasının ardından Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ın da olduğu Filistin mitinginden bir fotoğrafı "Jet yakıtı satmışlar" yorumuyla paylaşan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı ve akşam saatlerinde tutuklandı.

Yavuz hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısını kaleme aldığı belirtilen Evren Barış Yavuz hakkında gözaltı kararı vermişti.