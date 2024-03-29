Özgür Özel Kemalpaşa’da

BirGün EGE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda düzenlenecek iftar programında Kemalpaşalılar ile buluşacak. CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından, 4 bin kişilik olarak planlanan iftar programında tüm alanın dolması bekleniyor.

Kemalpaşa’yı özel olarak programına ekleten Özgür Özel, iftar programının ardından mesajlarını Kemalpaşalılar ile paylaşacak. CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, “Genel Başkanımız Kemalpaşa’ya özel önem veriyor. Kendisine ilçemize olan ilgisi dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.