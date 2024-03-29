Özgürlüğümüze sahip çıkacağız

CHP Konak Adayı Mutlu, “Biz bu kentte nefes alıyoruz. Seçimde en çok nefesimize ve özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Seçimden sonra ise tebriklerle zaman kaybetmeyip hemen çalışmaya başlayacağız” dedi.

BirGün EGE

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, halkla bir araya gelip projelerini anlatmaya devam ediyor. Alsancak semtinde yaşayan vatandaşlarla Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde buluşan Mutlu, Konak için vizyonunu paylaştı.

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Alsancak semtinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve meclis üyesi adaylarının da katıldığı buluşmada göreve gelmesi durumunda Konak'ta yapmayı planladığı projelerle ilgili sunum yapan Mutlu, katılımcıların sorularını yanıtladı. Konuşmasının başında yaklaşan seçim sürecine değinen Mutlu, "Seçime çok az bir süre kaldı, geliyoruz. Anketlerde epey öndeyiz. Seçim günü sandıkları ve her bir oyumuzu koruyacağız” dedi.

Yurttaşların kent yönetiminde söz sahibi olacağını vurgulayan Mutlu, “İlçemizi hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz. Çocuk, gençlik ve kadın meclislerini daha da ileriye taşıyacağız. Sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olması ve kira derdinden kurtulması için yerleşke kurmak istiyoruz. Kentin gelişimi için yeni fikirlerin üretileceği İnovasyon Merkezi açacağız. Şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik hedefliyoruz. Konak, kültür, sanat ve ticaretin başkenti olması gerekiyor. Semt pazarlarını bölgenin ihtiyacına göre konumlandıracağız. Hayatımızın her köşesinde tasarıma önem vereceğiz. Kent sakinlerine değer verildiği duygusunun Konak'ta herkese geçmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mutlu, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Bütün yasakları destekleyenlerin ve bugüne kadar İzmir için hiçbir şey yapmamışların bir anda partisiz, logosuz ve kahraman edasıyla ortaya çıkmalarını çok ilginç buluyorum. Biz bu kentte nefes alıyoruz. Seçimde en çok nefesimize ve özgürlüğümüze sahip çıkacağız.”