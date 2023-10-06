Parsel parsel satışa tepki

CHP Menemen İlçe Örgütü, AKP’li Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan tarafından belediyeye ait 65 taşınmazın satışa çıkarmasına tepki gösterdi. Menemen Belediyesi daha önce de taşınmaz satışı yapmıştı.

BirGün EGE

Uzun süredir taşınmazların satışıyla gündeme gelen Menemen Belediyesi, 65 taşınmazı daha satışa çıkardı. AKP’li Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan’ın satışlarına CHP Menemen İlçe Örgütü tepki göstermek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen topluluk Menemen Belediyesi önüne, “Halkın malını sattırmayacağız” sloganlarıyla yürüdü. Öte yandan 27 Ağustos ile 29 Ekim arasındaki 2 aylık sürede Menemen Belediyesi’nin ilçenin farklı yerlerinde 18 konser düzenlemesi dikkat çekti. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Menemen halkının sandıktan çıkan iradesini gasp edenler bugün burada Menemen halkının taşınmazlarını da gasp etmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Menemenlilerle birlikte mücadele edeceğiz. Nasıl ki bu göreve bir hak gaspıyla gelindiyse şimdi de sanki babasının malını satmak istiyorlar. Buna dur demek için buradayız. Bu mücadeleyi mecliste de sürdürmek için buradan söz veriyorum. Bu hesaplar belki yarına kalır ama kimsenin yanına kalmaz. Bu hesabı Menemenliler 31 Mart 2024’te sandıkta göreceklerdir. Buna inanıyoruz” dedi.

Belediye binası önünde basın açıklamasını okuyan CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, “Defalarca uyarmamıza rağmen bizlere kulak tıkadılar, son çare arazileri korumak için belediyenin kapısına dayandık. AKP’li Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, göreve geldiği günden beri arazi satışlarıyla İzmir gündeminden düşmedi. Menemen’in geleceği satılmasın diye defalarca uyarmamıza rağmen bizlere kulak tıkadılar. Son çare olarak arazilerimizi korumak için belediye kapısına dayandık. Buradan AKP’li yöneticilere sesleniyoruz; Bu araziler sizlerin olsaydı, parsel parsel satar mıydınız? Elinizi derhal Menemen’den çekin. Menemen’in geleceğini yandaş sanatçılara, plastik süslere ve asfalta yatıran AKP’li yöneticilerin saltanatı bitecek. Sattığınız her karış toprağın hesabını sandıkta soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Menemenli vatandaşlara seslenen Özbey, “Sizleri açlığa, sefalete mahkûm eden israfçıların biletini sandıkta kesin! İhaleye girecek olan kişileri uyarıyoruz; yanlış hesap Bağdat’tan döner” diye konuştu.

Menemen Belediyesi tarafından 1 ay boyunca yapılan konserlerin maliyetlerine ilişkin belediyeden bir açıklama gelmezken, Menemen Belediyesi, eylül ayı olağan meclis toplantısında 1 milyar 644 milyon liralık et bütçeyi AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin kabul oyuyla meclisten geçirdi.

2023 yılı bütçesi 1 milyar 216 milyon lira olan Menemen Belediyesi, nisan ayında 1 milyar 705 milyon lira ek bütçe talebiyle meclise geldi. Aradan bir kaç ay geçmeden eylül ayı meclis toplantısında 1 milyar 664 milyon liralık ek bütçeyi meclisten geçirdi. 2023 yılının 3’üncü çeyreğinde toplam bütçe ise 4 milyar 585 milyon lira oldu.