Pazarcı esnafı yeni yerine kavuştu

Turgutlu Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla kente kazandırdığı yeni ve modern Cuma Pazarı faaliyetlerine başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Herkesin söylediği gibi bölgenin en güzel pazar yerini kurmanın haklı gururu ve mutluluğuyla karşınıza geldim.” dedi.

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi'nin 55 milyon TL’den fazla yatırımla yapımını tamamladığı ve geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açılışı yapılan Cuma Pazarı kapılarını açtı. 130 araçlık kapalı, 50 araçlık açık otopark, 19 adet kapalı dükkan, 183 tezgah, 1 büfe, 1 zabıta noktasının yer aldığı Cuma Pazarı sayesinde pazarcı esnafının ve vatandaşların uzun yıllar boyunca yaşadıkları zorluklar ve mağduriyetler sona ermiş oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, faaliyete başladığı ilk gününde Cuma Pazarı’nı ziyaret etti. Akın, “Cuma Pazarı Turgutlu'nun kanayan yarasıydı. Burada esnafımız ve vatandaşımız yazın sıcaktan, kışın yağmurdan ve çamurdan alışveriş yapmaktan gerçekten yorulmuşlardı. Biz seçim öncesi bir söz vermiştik. Esnafımıza ve halkımıza çok güzel bir pazar yeri kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Bölgenin en güzel pazar yerini kurmanın haklı gururu ve mutluluğuyla karşınıza geldim. Bundan sonraki süreçte de azmimiz ve kararlılığımızla Turgutlu’da bir beş yıl daha sizlerden görev bekliyorum. Bu beş yılın sonunda göreceksiniz ki Turgutlu hak ettiği ve ihtiyacı olan bütün hizmetleri bizim aracılığımızla alacak. Bana oy veren hiçbir hemşehrimizin yüzünü yere eğdirmedim” dedi.

Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, “Yazın sıcakta kışın soğukta mağdur olduğumuz, yağmur yağdığında açamadığımız, rüzgâr olduğunda şemsiyelerin uçtuğu halkın pazar yerine gelemediği bir yerdi. Bizi böyle bir çileden böyle bir dertten kurtardığı ve bu bölgenin de en güzel pazar yerini yaptığı için başta Çetin Akın Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese tüm pazarcı esnafımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.