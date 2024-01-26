Perde Muğlalı çocuklar için açılıyor

BirGün EGE

Menteşe Belediye Tiyatrosu yarı yıl tatilinde perdelerini “Eyvah Kral Oldum” adlı çocuk oyunuyla açıyor. Çocuk oyunu 27 Ocak Cumartesi günü saat:13.00’te Menteşe Belediyesi Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yarı yıl tatiline giren çocukların keyifli vakit geçirmeleri için çocuk oyunu sahneleneceğini belirterek, “Menteşe Belediyesi olarak amacımız, belediye tiyatromuz tarafından sahnelenecek oyunda, çocukların yoğun geçen eğitim dönemi sonrasında biraz olsun streslerini atmalarını, sosyalleşmelerini ve eğlenmelerini sağlamak. Onların yüzündeki küçük bir tebessüme sebep olmak bizleri çok mutlu ediyor. Menteşe Belediyesi olarak yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için çalışmaya, onlar için sosyal projeler üretmeye ve imkânlarımız dâhilinde eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.