Planetaryumda astronomi sohbetleri

BirGün EGE

Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Merkezi bahçesine inşa edilen ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan planetaryumda yeni bir etkinlik serisi başlıyor. Çocuk ve gençlere hitap edecek film gösterimlerinin devam ettiği planetaryumda, yetişkinler için ‘Gökyüzünde Buluşuyoruz’ sloganıyla astronomi sohbetleri gerçekleştirildi. Her çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak interaktif etkinlikte önceden belirlenmiş konu ile ilgili film gösterilecek. Ardından uzman astronomlar, film ve konu üzerine söyleşi yapacak, bilgiler verecek.

Söyleşi serisinin ilki 1 Mayıs Çarşamba günü ‘Yıldızların Evrimi’ konu başlığıyla yapıldı. Yıldızların gizemli dünyasının keşfedildiği söyleşide; yıldızların renkleri ve büyüklükleri evrim süreçlerinde neyi ifade ediyor, bir yıldızın doğuşu ve yaşam döngüsü nasıl işliyor, gökyüzündeki farklı renklerin yıldızlarla olan ilişkisi nedir sorularına cevap arandı. Aynı etkinlik 8 Mayıs Çarşamba günü de gerçekleştirilecek. 15 Mayıs ve 22 Mayıs’ta ‘Astronomi Tarihi’, 29 Mayıs’ta ise ‘Ötegezegen’ konulu söyleşiler yapılacak. Ücretsiz söyleşilere katılmak isteyen yetişkinler 0232 324 63 43 numaralı telefondan bilgi alıp, rezervasyon yaptırabilirler.

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, “Ege Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliği taşıyan planetaryumda yeni nesillerin bilimle yetişmesi için organizasyonlar yapıyoruz. Gelin gökyüzünde buluşalım, birlikte öğrenelim, birlikte keşfedelim” dedi.