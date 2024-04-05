Power Packer İşçileri: Emek veriyoruz, karşılığı yok

Hollanda menşeli Power Packer (Ergun Hidrolik) fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, TİS sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı adı. İşçiler, ‘Emeğimizin karşılığını istiyoruz’ dedi.

Halil ERTUNÇ

Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, Hollanda menşeli Power Packer (Ergun Hidrolik) işletmesinde toplu iş sözleşme görüşmelerinde (TİS) anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren işletmede çalışan işçilerin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş Sendikası ve işveren arasında bir süre önce başlatılan TİS görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

İşyeri sendika temsilcisi Adnan Aktaş, BirGün’e yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanamadığı durumda ay sonunda greve çıkacaklarını duyurdu. Aktaş, “Emekçiler enflasyon altında eziliyor. İşçiler olarak insanca yaşamak istiyoruz. İşyeriyle görüşmeler sonrası anlaşma sağlanamadı. İşçiler olarak grev kararı aldık. Anlaşma sağlanmazsa ay sonunda greve çıkacağız. 124 üyemiz var. Her bir emekçinin hakkını savunacağız.” diye konuştu.

“KARARLIYIZ”

Aktaş, şunları ifade etti: “Biliyoruz ki, artık bıçak kemiğe dayandı. Biliyoruz ki, emekçilerin, yoksul halkın daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Maaşları her yıl yoksulluk sınırından daha fazla uzaklaşıp açlık sınırına daha fazla yaklaşan emekçilerin daha fazla fedakârlık yapacak hali kalmadı. Taleplerimiz karşılanmadı. Biz emekçiler olarak hakkımızı, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bu süreci masada çözmek istiyoruz. Eğer çözülmezse greve çıkacağız. İşçiler olarak kararlıyız. Mücadelemiz kazanana kadar sürecek.”