Ranta karşı bir mahalle: Gültepe

İzmir Konak’a bağlı Gültepe semtinde 14 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm imar planlarına karşı yıllardır mücadele eden Gültepeliler, bölgede kentsel dönüşüm yapılmasını gerektiğini ancak kendilerine sorulmasını istiyor. Gültepeliler, “Kaderimiz Fikirtepe’yle aynı olmasın” diyor.

Berkay Sağol - Gazeteci

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Gültepe’deki kentsel dönüşüm imar planlarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Daha önce bir kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen imar planları, ikinci kez yapılan imar planlarını ise İzmir 4. İdare Mahkemesi iptal etti. İmar planları üçüncü kez hazırlandı ve bu sefer onaylandı. Gültepeliler, Gültepe’nin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu ancak dönüşümün bu şekilde rant odaklı olmaması gerektiğini savunuyor. Yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığı bölgede Gültepeliler yaşadıkları mahalleden zorunlu bir şekilde göç etmek istemiyor.

Gültepe’de yaşayan insanlara hiçbir şey anlatılmadan bir dönüşüm yapılmaya çalışıldığını belirterek sözlerine başlayan Ertuğrul Gül, “Gültepe'de yaşayan insanlar kendi çabalarıyla bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Aslında tüm mesele bu. İnsanlar bilgi kirliliğinden dolayı yanlış şeyler öğrendi. Burada yaşayan insanlar geçmişten bugüne kadar sofrasındaki zeytininden artırarak, maaşından parça parça kenara koyarak belki emekli ikramiyesiyle burada kendine ve çocuğuna iki veya üç katlı ev yapmış. Bu planlarda boş arsası olan, evi olan veya üç katlı evi olan aynı hakka sahip. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz ancak bu şekilde yapılacak bir dönüşüm Gültepe’den çok şey götürecek. Bir kere Gültepe’de Gültepeli kalmayacak. İnsanlara ev verecekler, borçlandıracaklar ve bu borcu ödeyemeyen kişiler mecburen buradan göç edecek. Böylece bütün sosyal doku yok olacak” dedi.

KADERİMİZ FİKİRTEPE’YLE AYNI OLMASIN

Gültepe’de yaşayan ve gerçekleşecek olan yerel seçimlerde mahalledeki yurttaşların ortak bir görüşüyle Konak Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı olan Coşkun Topçu da, “Bizim davamız yalnızca para değil, dönüşüm halkla yapılır” diyerek şunları dile getirdi: “Burada aile yapısı bozulacak. Aileler çocuklarıyla beraber aynı apartmanlarda yaşıyor. Gerçekleşecek dönüşümde 100 metrekareden 3 tane dairesi olan bir kişiye 60 metrekare tek daire verilecek o da borçlandırılarak. Bu dairenin borcunu kim ödeyecek? Dairede kim oturacak? Bunların hepsi aile yapısını parçalayacak. Gültepe’ye 30-40 yıl önce gelenler buradan zorunlu şekilde göç edecek. Şimdiden bazı kurumlar bölgeden çekilmeye başladı. Gültepe semtinde bankalar şubelerini birer birer kapatıyor. Kaderimiz Fikirtepe’yle aynı olmasın diye mücadele ediyoruz. Gültepe ranta kurban olmasın.”

Gültepe’de bulunan Nihat Aydın Kültür ve Dayanışma Evi Başkanı Erdal Zalaltuntaş ise, “Gültepe’de insanların sosyalleşebileceği bir alan yok, çocuk parkı yok, çocuklarımızı bırakabileceğimiz bir kreş yok. İnsanlar evinden yürüyerek çıkıp çocuklarını parka gönderemiyor, sokağa salmaya korkuyor. Bu yüzden Gültepe’nin kentsel dönüşüme ihtiyacı var ancak önemli olan mağduriyetlerin en aza indirilmesi. Planlardan dolayı insanlar evlerine çivi çakamıyor, kendi başlarına karar alıp sadece binalarını kentsel dönüşüme sokamıyor. Gültepelileri zora koşarak insanları yerlerinden, yurtlarından edecekler. İstanbul’da yaşanılanlar gibi elektrik ve sularını keserek yapacaklar bunları. Anneler, babalar ve çocuklar ayrılacak, aileler parçalanacak. Buranın kültürü yok olacak. Burası artık çekim merkezi ve zemini sağlam. İzmir’in merkezi burası. Kentsel dönüşüm olsun ama bizimle görüşülerek olsun. Halk meclisleri kurulsun ve kararlar halkla beraber alınsın” ifadelerini kullandı.

GÜLTEPELİLERİN GERÇEĞİ O BİNALAR DEĞİL

Gültepe’de yaşayan Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Sözer Yıldırım da, kimseye sorulmadan bir dönüşüm yapılmaya çalışıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Gültepe’de yıllardır bir kentsel dönüşüm konuşması ama bu imar planlarını yapanlar halkın isteklerini hep göz ardı etti. Burada kimlerin yaşadığını, hangi dairede kaç kişinin oturduğunu bilmiyorlar. Kentsel dönüşüm istiyoruz ama nasıl istiyoruz. Bu bize bir kere bile sorulmadı. Projelere bakıyoruz çok güzel binalar, yeşil alanlar, akıllı binalar ama Gültepelilerin gerçeği bu değil. Halk gerçekten o binalarda yaşayamayacak. Gültepeliler o apartmanların aidatlarını bile ödeyecek maddi güce sahip değil. Burada yaşayanları bilmeden yapılmaya çalışılan bir dönüşüm emrivaki oluyor. Bir arsanın üzerinde dört, beş aile yaşıyor. Yapıldıktan sonra verilecek bir tane evde kim oturacak? Buralarda ciddi kavgalar ortaya çıkabilir.”

“ONURLU BİR YAŞAM İSTİYORUZ”

Yıldırım, “Dönüşüm yerinde de yapılmıyor. Arsa sahibine arsasına en yakın parselden ev verileceği söyleniyor. İnsanlara borçlandırılarak daireler verilecek. Asgari ücretle çalışan insanlar o dairelerin borçlarını nasıl ödeyecekler. Buradaki hakkını satıp, başka bir dezavantajlı mahalle bulup oraya göç edecek. Gültepe’den Gültepeliler gidecek ve buraya daha üst gelir seviyesinden insanlar gelecek. Yıllardır bu semtin çilesini çeken insanlar olarak, sefasını sürenler olmak istiyoruz. Gültepe’de yıllardır yaşayan insanlar olarak onurlu bir yaşam istiyoruz. Burası İzmir’in merkezi, doğalgaz bu semtin altından geçiyor ama burada doğalgaz yok. Herkes soba yakıyor, klimayla ısınmaya çalışıyor. Şu anda burada son haliyle ranta göre bir dönüşüm yapılacak. Eğer gerçekten halkı düşünen bir dönüşüm yapılmazsa buradan zorunlu göç yaşanacak ve biz bunun olmasını istemiyoruz. İnsanlar Gültepe’de bir arada yaşamaya alıştı, birbirlerinden ayrılmak istemiyorlar. Gültepe’nin bir adı vardır ve Gültepe deyince İzmir’de herkesin aklına bir şeyler gelir” dedi.

Konak Belediyesi, 14 mahalleyi kapsayan 300 hektarlık Gültepe planlarının uygulama planlarını geçen haziran ayında askıya çıkardı. Gültepe Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel olmak üzere 14 mahalleyi kapsıyor.