Raylı sisteme 40 milyar lirayı aşan yatırım yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 raylı sistem projesini aynı anda yürütüyor. Çiğli Tramvayı ve Narlıdere Metrosu hizmete girdi. Buca Metrosu’nda çalışmalar sürüyor.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019’dan bu yana raylı sistem yatırımlarıyla devrim niteliğinde adımlar attı. 14 durak 12 kilometrelik Çiğli Tramvayı ve 7 durak 7,2 kilometrelik Narlıdere Metrosu ile 2019 yılında 40 kilometre olan metro ve tramvay ağı 60 kilometreye çıktı. 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 senelik süreçte raylı sisteme 40 milyar lirayı aşan yatırım yaptı.

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı olan Buca Metrosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapılıyor. Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Buca Metrosu’nda hedef ilk etap olan Üçyol-Şirinyer arasını Haziran 2026’da tamamlamak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Şubat’ta hizmete aldığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu ise İzmirlilerin gündelik hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 287 milyon Euro yatırım bedeliyle tamamlanan Narlıdere Metrosu, 15 Nisan’a kadar ücretsiz hizmet verecek. Ön işletme sürecinin tamamlanmasının ardından günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Ayrıca ilerleyen süreçte her gün kent bütününde özel araçla yapılan yaklaşık 13 bin 500 yolculuğun toplu taşımaya kayması, 7 bin 750 aracın trafiğe çıkmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Ocak’ta İzmirlilerin hizmetine sunduğu Çiğli Tramvayı, 183 milyon Euro’luk yatırımla İzmir’e kazandırıldı. Çiğli Tramvayı, “kırmızı” ve “mavi” hat olarak seferlerini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ayrıca şu anda proje ve ihale aşamasında da 3 projesi bulunuyor. Karabağlar-Gaziemir metrosu, Örnekköy tramvayı ve Kemalpaşa metrosu için çalışmalar devam ediyor.

U HARFLİ METROSU YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tamamladığı Narlıdere Metrosu için 287 milyon Euro, Çiğli Tramvayı için ise araçlarla birlikte 183 milyon Euro yatırım bütçesi ayırdı.

Yapımı süren Buca Metrosu’nun ise araçlarıyla birlikte 765 milyon Euro’ya tamamlanması öngörülüyor. Şehrin yerel yönetiminin son 5 yılda toplam 1 milyar 233 milyon Euro (güncel kur üzerinden 42 milyar lirayı aşkın) raylı sistem yatırımına imza atmasına karşın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Halkapınar-Otogar Metrosu için 10 yıldır tek çivi çakmadı. Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı'nın kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre Bakanlık bütçesinden metro hattının yapımına bu yıl da 3 bin TL ayrıldı.