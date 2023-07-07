Rosemary’nin anısı Kuşadası’nda yaşıyor

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, kültür turizmi alanında kente 2 yeni rota daha kazandırdı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in “Müzeler Kenti” projesi kapsamında ‘Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi’ düzenlenen bir törenle açıldı. Marina mevkiinde bulunan Rosemary Anı Evi’nde, Kuşadası’nda 1965-1978 yılları arasında yaşayan ve kentin doğal güzelliklerini koruyarak tüm dünyaya tanıtmak için uzun yıllar emek veren Rosemary Baldwin’in günlük hayatında kullandığı eşyalar sergileniyor. Ziyaretçilerini, yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kahvesinin tarihinde yolculuğa çıkaran Haluk Perk Kahve Evi’nde ise Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyalar yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bir turizm kentini kıymetli kılan geçmişidir. Kuşadası’nın sahip olduğu önemli değerleri ön plana çıkartırsak, Kuşadası’na turistlerin ve diğer insanların bambaşka bakmasını sağlayabiliriz. Bu nedenle Kuşadası’nda yeni turistik rotalar oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü turist bir kente geldiğinde ne kadar yer görür ve ne kadar çok hatırayla geri dönerse ertesi yıl tekrar gelme şansı çok yüksektir. Kentimize gelen ziyaretçiler Rosemary Anı Evi’nde tarihi bir yolculuğa çıktıktan sonra Haluk Perk Kahve Evi’nde geleneklerimizi ve kültürümüzü öğrenebilecek” dedi.

‘RUHUNA ÇOK UYGUN OLDU’

Koleksiyoncu Haluk Perk ise, “Kuşadası dünyada turizmin en önemli merkezi. Böylesine anlamlı bir kültür mekânında sahip olduğum koleksiyonlarımdan bir tanesinin sergilenecek olmasından büyük gurur duyuyorum. Haluk Perk Kahve Evi, Rosemary Anı Evi’nin de ruhuna çok uygun oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Törende, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi’nin açılmasına katkı sunan kişilere teşekkür plaketi verildi.

Yazar Joan Kim Erkan da ‘Lady Who’ isimli kitabını imzaladı.