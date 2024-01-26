Sahile yapılan beton set yıkıldı

Türkiye’deki sahillerin rant uğruna yağmalanması için girişimler devam ediyor. Balıkesir Burhaniye’de özel bir işletme sahile beton set yaptı. Yurttaşların tepkisi sonrası Burhaniye Belediyesi beton seti yıktı.

BirGün EGE

Ege Bölgesi’ndeki halka açık kıyıların işgalleri artarak devam ediyor. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan Ören sahilinde Paprika Beach tarafından deniz kıyısına beton dökülerek sahil halkın girişine kapatıldı. Yurttaşların duruma tepki göstermesi sonrasında Burhaniye Belediyesi yapılan beton duvarı yıktı.

BU NEYİN SETİ

Burhaniyeli yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada, “Yakında Burhaniye sahillerinde denize girecek yer bulamayacağız gibi görünüyor ve maalesef bu da oldu Ören sahiline Çin Seddi gibi beton set çekiliyor, bu neyin setti kimi kimden ayırıyorsunuz, yetkililer neden böyle bir şeye göz yumuyor. Sahiller kimsenin babasının tapulu malı değildir, o makam koltuklarınızda öyle” denildi.

Burhaniye Belediyesi’nden izin alınmadan Ören Sahili, Paprika Beach işletmesinin önünde yapılan beton set imalatı hakkında vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda Burhaniye Belediyesi harekete geçti. Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ören Mahallesi’nde bulunan işletmenin deniz kenarına çektiği beton setleri yıkarak kıyıların, herkesin eşit ve serbest olarak kullanabileceği alanlar olmasına yönelik çalışmalarını hızla tamamlayarak sahil şeridini eski şekline kavuşturdu.

“Birlikte yönetim anlayışı” gereği hizmetlerine ve oluşan sorunlara anında müdahale ettiklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yurttaşlarımıza hizmet için buradayız, sorunlara en kısa sürede müdahale ederek çözüm odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz Nerede sorun varsa biz takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.