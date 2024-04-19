Saldırıya uğrayan trans kadın Açelya: Ölüyoruz, kimsenin umurunda değil

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak’ta kuaförden çıkan trans kadın, sokak ortasında bir grup erkeğin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan Açelya, “Arka sokakta ölüyoruz, kimsenin umurunda değil” dedi.

Fevzi Efe SEKİTMEZ

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçen günlerde sokak ortasında bir grup erkek, evine gitmekte olan trans kadına saldırdı. Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde saldırganların, kuaförden çıktığı esnada trans kadının önünü kestiği ve birçok özel eşyasının çalarak gasp ettiği kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 6 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Saldırıya uğrayan trans kadın Açelya, BirGün’e konuştu. Açelya, “Ben normalde kuafördeydim. Kuaförden çıkarken evi taşa tutuyorlardı. Eve dönüş yolundaydım, apartman kapısından içeriye girmek istediğimde ise beni sıkıştırdılar. Avuçlarına zar zor sığan, büyük taşlarla saldırdılar önce. Birisi bana gelmiş olsa muhtemelen ölürdüm. Ardından beni yerde sürükleyerek dövmeye başladılar. Bütün özel eşyalarımı da çalarak kaçtılar. Aslında beni öldürmeye çalıştılar fakat sanırım korkudan, eşyalarımı aldıktan sonra kaçtılar. Daha sonra öğrendim ki arkadaşlarından birisi epilepsi krizi geçirmiş. Bunun suçunu da önlerine çıkan ilk kişi ben olunca benden bildiler. Bu olay benim başıma trans olduğum için geldi. Hepimizin başına bu olaylar trans olduğumuz için geliyor. Bu açıkça bir trans fobi ve aslında hedefte biziz. Herhangi bir saldırı olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun artık son bulması gerekiyor. Belimde ve sırtımda yara izleri oluştu, gidip darp raporu aldım. Arka sokakta ölüyoruz, kimsenin umurunda değil” diye konuştu.

“BEKÇİLER ÇAY İÇİYORDU”

Açelya’nın arkadaşı trans kadın Helin ise, “Sokaktan gelen ‘Bırakın beni’ çığlıklarını duyduğum gibi balkona fırladım. O sırada Açelya’yı yere yatırmışlardı. Rahat beş kişi falan vuruyordu. Etrafta bekçi, polis falan hiçbir şey yoktu. Sokakta görevlendirilmiş olan bekçilerin saat 21.00’de orada olmaları lazımdı. Fakat bekçiler o sırada olay yerinde değillerdi. Bir iki adım atsalar olayın yaşandığı sokağı görecekleri bir mesafede toplu halde bekliyorlardı. Geride oldukları için göremiyorlar, olay da sokağın sonunda oluyordu. Görmezden mi geliyorlar, görmüyorlar mı anlayamıyorum. 1460 Sokak’taki marketin önünde görev saatini doldurup sadece çay içiyorlardı. Arka sokaklarda ne oluyor ne bitiyor kimsenin umurunda değil. Alışkanlık haline getirdiler. Burası eğlence mekânlarının olduğu bölgeye yakın, haliyle insanlar bu sokakları çok kullanıyor. Semt vermiyorum ama bazen toplanıp bile geliyorlar. Bu şahıslar özellikle kalabalık oldukları zaman özgüvenleri artıyor ve bu tarz olaylar yaşatıyorlar bizlere. Bekçiler bunu bilmelerine rağmen görevlerini yerine getirmiyorlar.” dedi.

“TEHDİT ALTINDALAR”

20 Kasım Trans+ İnisiyatifi gönüllüsü avukat Zeynep Yavuz ise dosyada toplam dokuz kişinin olduğunu birisinin kimliğinin tespit edilemediğini söyledi. Yavuz, şunları dile getirdi: “Dosya kapsamında suça karışmış olan toplam dokuz kişi var. Bu dokuz kişiden beşi suça sürüklenmiş çocuk, üç kişi ise yetişkin. Bir kişinin kimliği tespit edilemedi. Yetişkinlerden birisininse kimlik tespiti yapıldıktan sonra firar ettiği dosya kapsamında. Çocuklardan bir tanesi direkt ailesine teslim edilip sonrasında ifadesinin alınmasına yönelik bir talimat var. Ailesine teslim edilen kişi haricinde diğerlerinin hepsi gözaltına alınarak adliyeye götürdüler. Toplam yedi kişi hakkında da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay günü ne bekçi ne polis vardı. Kulak arkası ettiler olayı resmen. Dolayısıyla bu transfobik saldırıya dolaylı da olsa polisler ve bekçiler çanak tutmuş oldu. Yine şüphelilerin ifadelerinde de Alsancak’ta transların daha çok kaldıklarını belirtmeleri de aslında bunu gayet büyük bir kasıtla yaptıklarını gösteriyor. Yapılan saldırılarda da hiçbir şekilde trans kadın korunmaması ideolojik bir tercihtir. Trans kadınlar hâlâ tehdit altındalar. Hâlâ Alsancak’ta saldırı yapılabilecek bir grup var ve bu saldırıların aynı kişilerden geleceğine dair de bir bilgi var elimizde şu an. Bu bilgilerin haricinde sosyal medyada dolaşıma giren gönderilerin altına yapılan yorumlarda tahliye olan kişilerin cezasız kalarak bu olaydan övgü dolu sözlerle bahsettiğini görüyoruz.”