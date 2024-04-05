Sanat galerisi kapılarını çok özel bir sergiye açtı

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları öğrencilerinin resimlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.

Serginin açılışında öğrencilerin sunduğu dans gösterisi ise beğeni topladı. Otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına öğrenci, öğretmenler ve velilerle birlikte Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürü Durmuş Öztürk ve Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak katıldı.

Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları öğrencilerinin farklı tekniklerde yaptığı 52 resimden oluşan serginin açılışında sunulan dans gösterisi beğeniyle izlendi. Kuşadası İlçe Sağlık Müdürü Durmuş Öztürk, yaptığı konuşmada, otizmin doğuştan gelen bir farklılık olduğuna dikkat çekerek toplumun tüm otizmli çocukları kendi çocuğu gibi görmesi gerektiğini söyledi. Etkinlik sonunda öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.