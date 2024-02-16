Şantiye üretiyor, yollar yenileniyor

BirGün EGE

Karşıyaka Belediyesi, fiziki yatırımları ve altyapı hizmetleriyle ihtiyaç duyulan tüm yol ve sokakları tek tek yenileyerek modern görünüme kavuşturuyor. Çalışmalarda; Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde üretilen parke taşı, oluk, yol bordürü, çim bordürü ve beton gibi malzemeler kullanılıyor. Asfalt ihtiyacı ise 7 sene atıl kaldıktan sonra Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından 2020 yılında yenilenerek tekrar faaliyete geçirilen Asfalt Plenti’den karşılanıyor.

Tümüyle Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün imkan ve ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; 4,5 yıllık dönemde toplam 85 bin metrekare kilit parke taşı, star parke, L parke ve üç boyutlu parke taşı üretildi. Ayrıca 8 bin 300 metreküp beton, 42 bin metre yol bordürü ve çim bordürü ile 16 bin metre oluk üretimi gerçekleştirildi. Asfalt Plenti’nde üretilen asfalt miktarı 25 bin 400 tona ulaştı. Son 4,5 yılda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılan alanların toplamı ise 331 bin metrekareye yaklaştı. Belediye tesislerinde yapılan üretimler ile malzeme kalitesi artırılıp maliyet en aza indirilirken, onarım ve yenileme uygulamalarıyla yollar daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilgın “Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ile son 5 yıllık süreçte vatandaşlarımıza daha çağdaş bir kent yaşamı sunmak ve ilçemizi güzelleştirmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Hem kendi tespitlerimiz hem de yurttaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda belirlenen alanlarda yol bakım ve onarım hizmetlerimizi ivedilikle yerine getirdik. Örnek bir kent yaratma vizyonu ile çalışmalarımızı eksiksiz şekilde sürdürüyor, hizmetlerimizi ilçemizin dört bir yanına taşımaya devam ediyoruz” dedi.