‘Sarı altın’ karardı!

Manisa’nın sarı altını olarak bilinen çekirdeksiz sultaniye üzümünde hasat dönemine sayılı günler kaldı. Üreticiler iklim krizi, artan maliyetler nedeniyle üretimin durma noktasına geldiğini söylüyor.

Aycan KARADAĞ

Üzüm ile özdeşleşen Manisa’da, çekirdeksiz sultaniye üzümünde hasat dönemi başlayacak. Kurutmalık üzümün yüzde 85’i, sofralık üzümün de yüzde 20’si Manisa’da üretiliyor. Fakat her sene artan girdi maliyetleri yanında bu yıl Manisa’da yaşanan don, dolu gibi affet olaylarının yanı sıra Mildiyö hastalığı nedeniyle verim düştü. Öte yandan bölgedeki enerji ve maden projeleri ise üzümde verimi her sene daha fazla olumsuz etkiliyor. Üreticiler, hasat öncesi kara kara düşünüyor.

Bu arada kuru üzüm fiyatlarının ilerleyen günlerde açıklanması beklenirken üreticiler taban fiyatının en az 82 lira olmasını talep etti. Geçen sene ise Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 27 lira olarak belirlemişti.

Manisa Sarıgöl’de üzüm üreticiliği yapan Sarıgöl Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Sinan Gençeli, rekoltenin geçen yıla göre 4 kat düşük olduğunu söyledi.

Gençeli, “Verim bu sene 4 kat düşük. İklim krizi, bölgedeki jeotermaller ve maden projeleri de üzümü etkiliyor. Bölgemizde bu yüzden sağlıklı üzüm çok az” dedi.

Gençeli sözlerine şunları ekledi: “Türkiye’de her şeye çok fazla zam geldi. Maliyetlerimiz aşırı yüksek. Bir dönümün maliyeti en az 12 bin lira. Bankalara borcumuz giderek artıyor. Böyle giderse üretim durma noktasına gelir. Çiftçiler üretimden kaçmaya başladı. Devletin acil bizler için düzenleme yapması lazım. Desteklemeler yapılmazsa sonumuz iyi değil.”

HALİMİZ PERİŞAN

Bir başka üzüm üreticisi Osman Çetin de, “Halimiz perişan. Çiftçi yine unutuldu. Maliyetler bu sene çok arttı. Borca girdim. Bir de bu sene bölgede üzümde hastalık vardı. Daha fazla maliyet oldu. Karşılamakta çok zorlandım. Şimdi TMO’nun kuru üzüm fiyatını bekliyoruz. Geçen sene 27 lira açıkladılar ama 27 liraya almadılar. Tüccara mahkûm edildik. O yüzden fiyat beklentimiz yok. Maliyetler o kadar yükseldi ki o fiyatları vermezler. En az 70-80 lira arasında olması lazım ki düze çıkalım. Ama bu fiyatları vereceklerini düşünmüyorum. Devletin bize destek olması lazım” ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede üretim yapan çiftçi Mustafa Özercan da, “Girdiler çok yüksek. Maliyetini karşılamıyoruz. Üzümlerimiz de hep hastalık vardı. İlaç fiyatları çok pahalıydı. Sıfır destek… Üreticiler olarak zor günler geçiriyoruz. Rekolte geçen seneye göre yarı yarıya kayıp. Artık üretemeyecek haldeyiz. TMO üzüm fiyatı açıklayacak ama o fiyattan hiç almıyor. Bizi tüccara mahkûm ediyor. Bu senede aynısı olacak. Ama bu sene kurum üzüm fiyatı en az 80 lira olması lazım. Yoksa işimiz çok zor” dedi.