Şartlar değişsin, çalışanlar ölmesin

Yüksek sıcaklık uyarıları yapılırken, İzmir’de PTT çalışanının beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmesi sonrasında çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi konusunda çağrı yapıldı.

Mahir KANAAT

İklim krizinin yarattığı etkilerden biri olan yüksek sıcaklıklardan dolayı birçok ülke önlemler aldı. Türkiye’de ise çalışma hayatı düzenlemesine gidilmezken, önceki gün İzmir’de PTT’de taşeron firmada çalışan 42 yaşındaki Berran Kırmızıgül, dağıtım sırasında fenalaşarak Ege Üniversitesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Kırmızıgül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kırmızıgül’ün arkadaşları Bayraklı’daki PTT Dağıtım Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. KESK'e bağlı Haber Sen 6 No’lu Şube’nin çağrısıyla yapılan açıklamada sıcaklık uyarısı verilen günlerde dağıtıma ara verilmesi istendi. Açıklamada, PTT Genel Müdürü ve İzmir Baş Müdürü istifaya çağrılırken, suç duyurusunda bulunulacağı da dile getirildi.

BU DA MI KADER PLANI

Haber-Sen 6 No’lu Şube Başkanı Derya Balseven, “Berran sırtında yüküyle çıktı ve geri dönmedi. Daha kötüsü olabilir mi? Bu da mı takdiri ilahi, bu da mı kader planı. Sıcağı görmeyen Berran gibi başımıza gelebilecek her şeyden habersiz sadece 3 kuruş ekmek parası için her şeyi yapıyoruz. Bunu 9 yaşında annesiz kalan Berran’ın oğlu gibi kendi çocuklarımız yaşamasın diye yapacağız. Bu kurumda çalışan insanlar maaşlı köleler değildir. Personelinin yaşam hakkını koruyamayan insanlar yöneticilik yapamaz. PTT Genel Müdürü ile İzmir Başmüdürünü yaşanması muhtemel olaylarda öngörülü davranamadığı için istifaya davet ediyoruz. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu’na muhalefetten haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

Berran Kırmızıgül

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “İnsan vücudunun ısısı 37 derecedir, bunun üzerine çıktığında yeteri kadar ısı kaybı sağlayamaz, yeteri kadar su alamaz ve vücut hareketlerini belli bir süre durdurarak serinleme imkânı bulamazsa sıcak çarpması başta olmak üzere pek çok bedensel problemle karşılaşabilirler. O yüzden 37 derece üzeri açık hava ortamlarında çalışmaların durdurulması, eğer çok zorunluysa sık aralıklar verilmesi, susuzluğun önlenmesi gibi pek çok koşulu kapsayacak şekilde çalışma şartlarının yeni baştan düzenlenmesi gerekir” dedi.

İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada da, “Önceki yıllarda en azından kronik rahatsızlığı bulunan, belli bir yaşta olan ya da hamile çalışanlar idari izinli sayılmaktayken, tüm uyarılara rağmen bu kez böyle bir karar alınmadığı gibi tarım, inşaat, yol, peyzaj, park, bahçe, posta ve kargo dağıtım işçileri gibi dışarıda çalışanlar, her şey normalmiş gibi çalıştırılmaya devam ettirildi. Sıcak havalarda çalışmaya yönelik iş güvenliği eğitimleri verilmiyor üstüne üstlük işçiler bir de kota ya da performans dayatması ile çalışmak zorunda bırakılıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ise sıcak havalarda çalışmanın planlanması ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını şart koşmuştur. Dışarıda çalıştırılan işçilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı verilen günlerde 11.00 - 16.00 arasında dışarıda çalıştırılmaması ya da çalışma şartlarının sıcaklık gözetilerek değiştirilmesi elzemdir” denildi.