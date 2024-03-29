Seçim güvenliği için sandıklara

Yerel seçimlere iki gün kaldı. Oy ve Ötesi Derneği Ege Bölge Sorumlusu Şener Kul, BirGün’e yaptığı açıklamada “Adil, demokratik ve şeffaf bir seçim geçmesi için sürece destek olacağız” dedi.

Mahir KANAAT

Türkiye 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere kitlendi. Seçim sürecinde en çok tartışılan konuların başında ise yine seçim güvenliği geliyor. Bu sene yurttaşlar sandık güvenliğine diğer seçimlere göre daha az ilgi gösterse de Oy ve Ötesi Derneği yine sahada çalışmalarını sürdürecek.

Oy ve Ötesi Derneği Ege Bölge Sorumlusu Şener Kul, “Bu yılki yerel seçimlerde 49 ilde görev alan gönüllü müşahit organizasyonu gerçekleştiren Oy ve Ötesi Derneği çalışmalarına Ege Bölgesi’nde devam ediyor. 11 seçimdir sandıklarda görev alıyoruz. Ege Bölgesi’nde de her seçimde olduğu gibi 10 yıllık tecrübemizi gönüllülerimizle paylaşıyor, yüz yüze ve online sandık güvenliği eğitimleri vererek seçimlerin demokratik, şeffaf ve adil bir şekilde geçmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nde yapacakları çalışmalardan bahseden Kul, “İzmir, Denizli, Aydın, Manisa, Uşak, Muğla illerinde aktif olarak varız. Bölge olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için gönüllü başvuru sayılarımız daha önceki seçimlere kıyasla düşük kaldı. Fakat başvurular hangi seviyede olursa olsun misyonu tamamlamayı hedefliyoruz. O yüzden kayıtlarımız açık ve gönüllülerimizi bekliyoruz. İsteyen gönüllülerimiz https://www.gonulluyonetimi.org adresinden kayıt gerçekleştirebilirler” dedi.

Kul şunları ifade etti: “Sandık Güvenliği eğitimlerimiz mevcut. Birçok ilde hem yüz yüze hem de online olarak eğitimler planladık. Oy ve Ötesi bilindiği üzere müşahit organizasyonunun yanı sıra temelinde sandık eğitimi ile bilinçli müşahitler yetiştirmek amacını taşıyor. Eğitimlerimiz yüz yüze de olsa online de olsa açık kapı şeklinde gönüllümüz olsun ya da olmasın yurttaşlarımıza açık gerçekleşiyor. Eğitimlerimiz son ana kadar devam ediyor, bir yandan da yeni başvurular almaya devam ediyoruz. Seçim günü 49 ilde tüm gönüllülerimiz ile sahada olup adil, demokratik ve şeffaf bir seçim geçmesi için sürece destek olacağız. Sandıkta buluşalım.”

Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde “Seçim ve Sandık Güvenliği” başlığında dün basın açıklaması düzenledi. Aslanoğlu, “Yurttaşlarımız oy kullandıkları gibi aynı zamanda olanakları el veriyorsa kendi oy kullandıkları sandıklara giderek verdikleri oyların neler olduğunu gözlemlemeli ve sandıklara sahip çıkmalıdır. İzmir’deki 10 bin 200 civarında olan sandık sayısı 10 bin 600’e çıktı, 1654 seçim çevresi alanımız var. Yaklaşık 40 bin kişilik bir orduyla İzmir sandıkları güven içerisinde olacak” dedi.