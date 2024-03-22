Seferihisar'a toplam 3 bin metrekarelik yeni park

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi, Hıdırlık Mahallesi’nde 3 bin metrekare alanda inşa ettiği Hıdırlık 100. Yıl Parkı’nı ve Halk Kafe’yi hizmete açtı. Yeşil alanı, yürüyüş parkuru, çocuklar için oyun alanları ve basketbol sahasının bulunduğu parkta vatandaşlar Halk Kafe’de ucuz ve kaliteli hizmet imkânı bulacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar’ın Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olduğunu vurgulayarak, ilk 5 yıllık hizmet döneminde alt yapı sorununu çözdüklerini belirtti.

“Alt yapısı sağlam olmayan bir yerin üstüne ne koysak olmaz” diyen Yetişkin, “O gün verdiğimiz karar ile bugün kimse sene 2024 Seferihisar’da doğalgaz yok, sene 2024 olmuş çeşmeden zehirli su akıyor, sene 2024, günlerce elektrik kesiliyor diyemiyor. Seferihisarlılar evinde rahat yaşıyorsa 5 yıl önce verdiğimiz karar sayesinde” dedi. Yetişkin, gelecek 5 yılda üst yapıya ağırlık vereceklerini ve yeni yaşam alanları inşa edeceklerini vurguladı.