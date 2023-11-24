Seferihisar turuncu bayrama hazırlanıyor

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi’nin 23’üncüsünü düzenlediği Mandalina Şenliği 10 Aralık saat 14.00’te Seferihisar Kapalı Pazar Yeri’nde başlayacak. Şenlik, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, dans gösterileri ve yarışmalara sahne olacak.

Her yıl olduğu gibi yine şenliğin kral ve kraliçesi seçilecek. Başvurular 1 Aralık’a kadar Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılabilecek. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar’ın köklü tarihi ve verimli toprakları var. Bu topraklarda üretim, her zaman sanatla iç içe yaşatılmıştır. Biz de ilçemizin köklü tarihine ve geleneklerine sahip çıkıyoruz. 23 yıllık Mandalina Şenliği geleneğine de sahip çıkarak, yaşatmaya devam ediyoruz. Halkımızı şenliğimize bekliyorum” dedi.