Seferihisar Yaş Alma Merkezi faaliyete geçti

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi, 50 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmete edecek olan Seferiçınar Yaş Alma Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bu merkeze gelen yurttaşlar satranç, akıl oyunu, okuma grupları, felsefe etkinliği, müzik/koro grubu, doktor bilgilendirme hizmeti, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı, beslenme uzmanı, fiziksel aktivite, doğa yürüyüşü, yazma atölyesi gibi çok sayıda aktiviteye katılabilecek.

Hizmete açılan merkezi, Seferihisar’ın sosyal açıdan daha keyifli yaşam sunabilmesi ve bir nesli günümüze taşıyan çınarlara atfettiklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şunları kaydetti: ‘’Seferiçınar Yaş Alma Merkezi"nin kapısı 50 yaş üstü tüm hemşerilerimize sonuna kadar açık olacak. Buraya yalnızca bir çay içmek, muhabbet etmek, gazetenizi okumak için de uğrayabilirsiniz. Ya da satranç, müzik, felsefe, doğa yürüyüşleri gibi etkinliklere katılmak, beslenme danışmanlığı, doktor bilgilendirme gibi hizmetlerden yararlanmak için de merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. Burada bir kütüphanemiz de olacak. Bugün bir kitap kampanyası da başlatıyoruz. Hatta ilk kitap bağışını da ben yapıyorum.”