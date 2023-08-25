Seferihisar’da 2 bin 557 yıllık şenlik yeniden yapıldı

BirGün EGE

Tarihin 12 İon Kentleri’nden biri olan Teos, ilki M.Ö. 534’te yapılan Dionysos Şenliği’ne, 2557 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptı. Dünyada ilk sanatçılar birliğinin kurulduğu topraklar Seferihisar Sığacık sokakları gün boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Sanatın doğduğu topraklarda müzik, tiyatro ve atölye çalışmasıyla her yaşa hitap eden festivale, ilgi de büyük oldu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 2557 yıllık geleneği yeniden canlandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Dünyayı değiştiren, hatta baştan yaratan hikâyeler işte bu kadim topraklarda yazılmış. Bugün, ilki milattan önce 534 yılında düzenlenen, dünyanın en eski şenliği olan bir geleneği, yeniden başlatmak için buluştuk. Tam 2557 yıllık bir gelenek. Bu Seferihisar için çok değerli. Binlerce yıllık mucize bu şenlikle yeniden hayat buldu” dedi. Erkan Can, Bekir Aksoy, Taner Rumeli ve Tuba Erdem de Seferihisar Belediyesi’ne binlerce yıllık festivale yeniden hayat verdiği için sanatçılar adına teşekkür etti. İlki M.Ö. 534’te yapılan 2557 yıllık Dionysos Şenlikleri binlerce yıl sonra yeniden hayat bulurken, Sığacık’ın her köşesi sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı.