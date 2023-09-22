Seferihisar’da ekinezya hasadı

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Düzce köyünde bulunan bir buçuk dönüm araziye haziran ayında ekilen 6 bin ekinezya kökü, olgunlaşarak bugüne ulaştı. Eski çağlarda ilaç olarak kullanılan ve şifalı bir bitki olan ekinezya, bugün Seferihisar topraklarında yeniden hayat buldu. Halk sağlığına birçok faydası bulunan ekinezyaların ilk hasadı yapılarak, kurutulma çalışmalarına başlandı. Ekinezyaların kuruma süresi bittikten sonra, Halk Market’te satışa sunulması planlanıyor. Ekinezyaların bölgenin turizmine de büyük değer katması bekleniyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Düzce köyünde ekinezya bitkisinin yetiştirilmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini söyleyerek, “Araştırmaları incelediğimizde ekinezya bitkisinin Düzce köyünün sembolü olduğunu gördük. Bu heyecanımızı artırdı. Bugün ilk hasadı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu toprakların üretim gücüne sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.