Seferihisar’da emeklilere 2 bin lira

BirGün EGE

Son dönemde emeklilerin artan taleplerine en güçlü destek, Seferihisar’dan geldi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede yaşayan emeklilere 2 bin lira destek vereceklerini açıkladı. Başvuru şartlarına göre, başvuran kişinin üzerinde kayıtlı bir taşınmaz ya da araç ve hanede geliri olan ikinci bir kişi bulunmayacak.

Desteği duyuran Başkan Yetişkin, “Emekli hemşerilerimize destek müjdesi vermeye karar verdik. Maaşı 12 bin lira ve altındaki hemşerilerimize 2 bin lira destek sağladık. Sosyal Hizmetler Birimimize başvurun, projemizden faydalanın. Seferihisar’da kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.