Seferihisar’da lavanta hasatı şenlikle başlıyor

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi her yıl temmuz ayında gerçekleştirdiği lavanta hasadını, bu yaz şenliğe dönüştürüyor. 9 Temmuz Pazar günü saat 12.00’da Turgut Köyü’nde başlayacak şenlik için Ürkmez Gençlik Merkezi ve Seferihisar Kapalı Pazar yeri önünden araçlar kaldırılacak. Etkinliklere sahne olacak şenlik kapsamında, açılış konuşmalarının ardından Seferihisar Belediyesi Bando Ekibi’nin müzikleri eşliğinde lavanta hasadı yapılacak. Şenlikte ayrıca Yiğit Hanoğlu Orkestrası ve Yüksel Arkan Orkestrası konser verirken, Seferihisar Tiyatro Topluluğu ise oyun sergileyecek. Lavanta üreticileri ile kooperatif ve derneklerin stant kuracağı şenlikte “Lavanta Yağı Damıtma Atölyesi”, “Lavantalı Ev Sabunu Yapımı Atölyesi” gibi atölyelerde çalışmalar yapılacak.

2015 yılında Seferihisar Belediyesi tarafından Turgut Köyü’nde 5 dönüm arazide başlatılan üretimin bugün 200 dönüm arazide devam ettiğini vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar artık lavantası ile ünlü bir şehir haline geldi. Tarım bu kentin can damarı. Narenciye, zeytin gibi ürünlerin üretimiyle can bulan Seferihisar, lavanta gibi yeni ürünlerin en etkili yöntemlerle üretilmesi sayesinde tarımsal üretimle turizmi buluşturmayı başardı. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye, tarımsal ürünlerimizi turizm sezonunda ilçemize gelen misafirlerimize tanıtmaya devam edeceğiz. Mis kokulu şenliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.