Seferihisar’da öğrencilere beslenme çantası desteği

BirGün EGE

İlk kez geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında, geliri tespit edilmiş Halkkart sahibi vatandaşların ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklarına Seferihisar Belediyesi tarafından, yıl boyunca ücretsiz beslenme desteği sağlanacak.

Beslenme Çantası uygulamasıyla, her cuma günü içinde süt, meyve suyu, kahvaltılık ürünler bulunan çanta yaklaşık 117 öğrencinin 5 günlük gıda ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanarak ailelere teslim ediliyor.

Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin, “Çocuklarımızın temel ihtiyacını karşılayarak hem ailelerine destek olmak, hem de sağlıklı gıdalar ile gelişimlerini eksiksiz devam ettirmek çok önemli. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve evlatlarımızın sağlıklı ve düzenli gelişimine katkı sunmak için çalışıyoruz. Her zaman çocuklarımız önceliğimiz olacak. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.