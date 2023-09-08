Seferihisar’dan sıfır atık kampanyası

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Baenka Geri Dönüşüm ve Line Geri Dönüşüm işbirliğiyle, gençlerde sıfır atık bilincini artırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. “Geri Dönüşebilir Atıklardan Okul Sıralarına” sloganıyla yola çıkan belediye, 11-15 Eylül tarihleri arasında “Atığını Getir, Kırtasiye Malzemesini Götür” kampanyası başlattı.

Seferihisar Belediyesi kampanya kapsamında 50 kilogram ve üzeri kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenlere, okul çantası, kalem kutusu, kurşun kalem ve defter gibi hediyeler verirken, 25 kilogram ve üzeri kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenlere, kalem kutusu seti, 2 adet defter armağan edecek. 10 kilogram ve üzeri kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenlere çeşitli kırtasiye malzemeleri, 10 kilogram ve üzeri tekstil atığı getirenlere ise çeşitli resim malzemeleri armağan edilecek. Kampanyaya katılmak isteyenler 444 7 743 (dahili: 266) numaralı telefonu arayarak Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilecek.