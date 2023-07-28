Seferihisar’ın kapıları dünya sanatçılarına açıldı

BirGün Ege

Tarihi milattan öncesine kadar uzanan ve dünyadaki ilk Sanatçılar Birliği’nin kurulduğu Seferihisar Sığacık’taki Teos Antik Kent, dünya sanatçılarına ev sahipliği yapacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Oyuncular Sendikası adına Yönetim Kurulu Üyesi Taner Rumeli’nin imza attığı iş birliği protokolü ile Seferihisar, dünya sanatçılarına kapılarını açacak. Seferihisar Belediyesi tarafından, 12 İon Kenti’ni kültür rotası üzerinden birleştiren “İon Kentleri Rotası Projesi” kapsamında imzalanan protokol ile Seferihisar’ın kültür sanat çalışmalarında, uluslararası bir kent olması hedefleniyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Teos Antik Kenti dünyadaki ilk Sanatçılar Birliği’nin kurulduğu yer. İon Kentleri Rotası ile başladığımız süreç Dionysos Şenliği ile sürecek. 19-20 Ağustos’taki şenlikte ‘Sanatçılar Şehri Seferihisar’ teması öne çıkacak. Oyuncular Sendikası Türkiye’deki en büyük çatı kurum. Tüm dünyadaki sanatçılarla iş birliği içinde. Nasıl binlerce yıl bu topraklar, sanatçıların buluşma noktası olmuşsa, bundan sonra da böyle olması için bir protokol imzaladık. Çok verimli bir iş birliği olacağından eminim” dedi

Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Taner Rumeli de, “Dönemin sanatçıları birlikte hareket ederek dayanışma içinde bu bölgeye önemli katkılar sunmuşlar, biz de Oyuncular Sendikası olarak aynı bilinçle hareket ediyoruz. Partneri olduğumuz Dionysos Şenliği’ni, kültür sanat alanına katkı sunması açısından önemli buluyoruz. Sendikamız Uluslararası Aktörler Federasyonu’nun (FIA) Yönetim Kurulu Üyesi, Seferihisar'daki kültür sanat alanına katkı sağlayan her konuyu uluslararası örgütümüzün de gündemine taşıyarak, bölgeyi güçlendirmek için çalışacağız. Seferihisar Belediyesi'ne bu iş birliği için teşekkür ediyoruz” dedi.