Seferihisarlı kadınlar savunma öğrenecek

BirGün EGE

Kadına yönelik şiddet her geçen gün artarken Seferihisar Belediyesi, kadınlar için bir

eğitim çalışması başlatıyor.

Kadınların kendilerini güvende hissetmeleri amacıyla “Savunma Teknikleri Atölyesi”, Seferihisar Belediyesi Tekvando Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Tekvando Antrenörü Sabah Vural tarafından verilecek eğitimin ilk bölümünde ısınma ve açma germe hareketleri, ikinci bölümünde ise öz savunma teknikleri öğretilecek. Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar detaylı bilgiyi Seferihisar Belediyesi Spor Birimi’nden alabilecek.

Kadınların özgür ve güvende olduğu bir gelecek için çalıştıklarını ifade eden Seferihisar Belediye Başkan Yetişkin, “Kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemenin en etkili yolu, kadınlarımızın

her alanda aktif rol almalarını sağlayarak kadın erkek eşitliği bilincinin oturmasını sağlamak. Seferihisar Belediyesi olarak kadınları eğitim, sanat, spor gibi alanlarda daha fazla

yer almaya teşvik etmek için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kadınların karşılaşabileceği herhangi bir tehlikeye karşı öz savunma eğitimlerine de başladık. Keşke bu eğitimlere ihtiyaç duymasaydık. Ancak şiddet olayları giderek artıyor ve kadınlar fiziksel olarak kendilerini korumak zorunda kalıyor” dedi.