Şehir hastanesi 10 yıldır açılamadı

Hastane süreci 2013’te başlayan, 30 ayda hizmete alınacağı söylenen Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışı 8’inci kez ertelendi. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kaynak, hastanenin açılışıyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

Berkay SAĞOL

AKP hükümetinin “yap işlet devret” modeliyle başlattığı 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin temeli 2013 yılında atıldı. Temelin atıldığı tarihte inşaatın 30 ayda bitirileceği duyuruldu. Ancak o tarihten bu yana 10 yıl geçti. AKP iktidarı bu süre içerisinde hastanenin açılacağına dair 10 yılda tam 7 kez tarih verdi. Son olarak TEKNOFEST için İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Eylül’de yani bugün hastanenin açılışını yapması bekleniyordu ancak açılış bir kez daha ertelendi. Böylece hastanenin açılışı 10 yılda 8’inci kez ertelendi. Bu aralar hastane için önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlanacağı söylense de tam kapasiteyle ne zaman hizmet vermeye başlayacağına dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Bayraklı Şehir Hastanesi’ne taşınması planlanan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathanesi geçen haftalarda taşınmaya başlanmış ancak taşınma işlemlerinin ‘güçlendirme çalışması’ nedeniyle ertelendiği iddia edilmişti. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde 1300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verilmesi planlanıyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Hastane süreci 2013 yılında başladı ve ilk olarak 2018 yılında biteceği söylendi. İlk tarihe göre 5 yıllık bir gecikme var. Birçok kez de açılışı yapılacağı söylenen tarihler ertelendi. İşin aslı bize göre bu hastanenin başından beri çok tartışmalı ve şüpheli durumları var. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın bu bölgeden bir fay hattının geçtiği ve bir deprem bölgesinde bu inşaatın yapıldığına ilişkin söylemi var. İzmir'de her yer fay hattı aslında tabi bu deprem alanında yapılan inşaatlarda bu durum göz önünde bulundurulmalı. Yetkili kişilerden herhangi bir açıklama yapılmadı hastaneye ilgili. Bakanlık hiçbir zaman depreme dayanıklılık ile ilgili açıklama yapmadı” dedi.

Hastanenin açılmasının tam kapasiteyle çalışması anlamına geldiğini vurgulayan Kaynak, “Bu hastanenin tam kapasiteyle çalıştırılabilmesi için mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapacak olursak en az 2 bin 500 civarında hekime, 3 bin 500 civarında hemşireye ihtiyaç var. Bunun dışında da yaklaşık olarak diğer meslek gruplarından yine 3 bine yakın çalışanın olması gerekiyor. Yaklaşık olarak toplam 9-10 bin civarında personel gerekiyor. Sadece hekim ve hemşire açısından baksak bile hastanenin çalışması için yeterli personel yok. İzmir’deki çalışan hastanelerden alınacak bu personeller. Örneğin bunların biri Tepecik Devlet Hastanesi. Burada yaklaşık 1000 yatak var ve 1100 hekim çalışıyor. Buna benzer Suat Seren Hastanesi'nin adı geçiyor. Bu hastanelerden personel çekildiği zaman yaklaşık 1500 yatak kapatılmış olacak. Dolayısıyla bir yatak kazancı olmayacak” diye konuştu.

Kaynak şunları dile getirdi: “Hiçbir zaman sağlık tesisinin açılması yönünde aksi beyan veremeyiz ama böyle bir kurum açılırken her şeyin yıllar öncesinden planlanması gerekir. Biz burada çok büyük bir yatırım olduğunu görüyoruz. Büyük para harcandı. İnsan kaynağı meçhul. Ne zaman taşınılacağı meçhul. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda plansızlık ve programsızlık olduğu görülüyor. Yıllar içinde yapılması gereken planlamaların hiçbiri yapılmadı. Hastanenin açılmasına ilişkin söylentileri sadece açılış töreni olarak değerlendiriyoruz. Bu belirsizlikler giderilmeden yapılacak açılış tamamen sembolik kalır. Kamu yöneticileri kamuoyuna tatminkâr bir açıklama yapmak zorunda. Vergisiyle oranın parasını ödemiş olan halka açıklama borçlular. Hastane ne oldu? Niye açılamıyor? Hangi kaynak ve hangi insan gücüyle açılacak? Hangi hastaneler taşınacak? Bunların hepsi cevaplanmalı.”