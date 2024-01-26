Şehir hastanesi sorunlar yumağı

Açılışı bilinmezliğe döndükten sonra geçen ekim ayında faaliyete geçen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sorunlar devam ediyor. Yurttaşların hem hastaneye hem ilaca ulaşımında birçok problem yaşanıyor.

Berkay SAĞOL

2013 yılında temeli atılan, 30 ayda tamamlanacağı iddia edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, açılışının defalarca ertelenmesinden sonra ekim ayında faaliyete başladı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmakta olan sağlık emekçilerinin görevlendirmeyle çalışmaya başladığı hastanede sorunların sonu gelmiyor.

Açıldığında tıbbi malzemelerin olmadığı kliniklerle karşılaşan yurttaşların, hastaneye ulaşım ve ilaç temin etme konusunda da ciddi sorunlar yaşadığı öğrenildi. İzmir Şehir Hastanesi’nin civarında herhangi bir eczane bulunmazken, hastanenin dışında bulunan en yakın taksi durağı da polikliniklere yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunuyor. Hastalar, hasta yakınları ve hastane personeli büyük güçlük yaşarken, hat sayısının artırılması ve taksi durağı kurulması talebinde bulunuyorlar.

İzmir Şehir Hastanesi açılırken İzmir’in yıllardır yerleşmiş, yurttaşların kolay ulaştığı hastanelerin boşaltılmaması gerektiğini defalarca söylediklerini belirten İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, “Şehir merkezindeki bazı hastanelerin polikliniklerinde doktor olmadığı için insanlar İzmir Şehir Hastanesi’ne gitmek zorunda kalıyor ancak hem oraya ulaşımda hem hastaların ilaca ulaşımında ciddi bir sorun var. O bölgede eczane yok, eczane olacak alan da yok. Planlamada bir hata var. Hastalar gidiyor ilaç yanlış yazıldığında veya reçetede bir hata olduğunda problem yaşanıyor. Örneğin bir hasta geldi, ilacı yanlış yazılmış gidip düzelttirmesi gerektiğini söyledik ama hasta ‘Ben o yolu tekrar gidemem’ dedi. Şimdi tekrar aile hekimine gidecek, sıraya girecek ve ilacını tekrar yazdıracak. Sürekli böyle sorunlar yaşanıyor” dedi.

Tek binayla her şeyin çözülmeye çalışıldığını vurgulayan Sayılkan, şunları dile getirdi: “Binaların dükkân altyapısıyla ilgili işlemler olursa eczane olur ama orada hastanede ve çevrede birçok sorun var. Doktorların görevlendirmeyle gönderildiği hastanelerde ve çevrelerinde birçok mağduriyet var. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi kocaman bir polikliniğe dönüştü. Çevresindeki eczaneler ve diğer bütün esnaf mağdur, yapılan işler azaldı. Herkes orada binanın tadilattan geçirilerek tekrar faaliyete alınmasını bekliyor ama ne olacak bilmiyoruz. Eczanelerde ekonomik sorunlar baş göstermeye başladı. Eczanedeki çalışanlarla beraber birçok sıkıntı yaşanıyor. Birçok branşın eskisi gibi merkezdeki hastanelerde olması gerekiyor.”

Tuncay Sayılkan

TAKSİ BEKLEME SORUNU

Taksilerin hastane içerisinde bekleme sorunu yaşadığını, hastane ile durak arasında 2 kilometre mesafe bulunduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık da, “İçeriden daha önce belediyeden UKOME kararıyla durak aldık ama orada işletmeci bir şirket var. Bunlarla da defalarca görüştük. İçeride bekleme noktamız olmazsa orada düzen sağlanmaz ve yolcu mağdur olur. Dış kapıda durak aldık ama dış kapıyla durak arası 2 kilometre. İçeriye girip bekleme yapamazsak, kapıdan çıkan hasta perişan oluyor. Neyle gelecek oraya kadar? Nasıl irtibat sağlayacak durakla? Ege’nin en büyük hastanesinde de üzülecek bir nokta. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım. Hiç bir yolcu 2 kilometre yürümez. Özellikle hasta nasıl yürüsün?” dedi.