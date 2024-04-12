Şehzadeler’in ilk kadın başkanının ilk toplantısı

BirGün EGE

Şehzadeler Belediye Meclisi, nisan ayı meclis toplantısını yaptı.

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında yapılan toplantıda 22 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Durbay, “Bir Cumhuriyet kadını olarak Ata’mızın vasiyetiyle kendini bilimle, kültürle donatmış bir Türk kadını olarak tüm dünya kadınlarından önce elde etmiş olduğumuz seçme ve seçilme hakkı sayesinde Şehzadeler ilçemizin ilk kadın belediye başkanı ve Manisa’nın da ilk ilçe kadın belediye başkanı olarak meclisi yönetmekten ve burada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, kötülemediği tüm tabuları yıktığımız güzel bir seçim oldu. Tüm Şehzadeler halkı için buradan adil ve şeffaf bir yönetim oluşturacağıma, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğime ve hangi parti olduğuna bakmaksızın tüm vatandaşlarımız için hizmet edeceğime söz veriyorum. Daha önce görev yapmış kurucu başkanımız Ömer Faruk Çelik’e de teşekkür ediyorum. Bizim amacımız bu bayrağı daha da yukarıya taşımak olacak” dedi.