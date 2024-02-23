Şeniz Doğan: Kimsenin yapmadığını biz yaptık

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, evsel ve ambalaj atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermeden toplanması ve ayrıştırılması için çöp poşeti dağıtıyor. Ekipler çöp poşetlerini hanelere teslim ediyor. Her yıl 140 bin haneye 20 milyon 160 bin mavi ve siyah çöp poşeti dağıtılıyor.

Çevre konusunda duyarlı olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Denizli’de kimsenin yapmadığını biz yaptık. Atıkların doğaya zararını biliyor ve bu noktada farkındalık yaratacak çalışmalar yapıyoruz. Mavi ve siyah çöp poşeti dağıtan sayılı belediyelerden biriyiz. Hanelerimize teslim ettiğimiz poşetler ile atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırıyor, çevre kirliliğini önlüyor ve geri dönüşüme, ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Gelecek nesillere temiz bir dünya ve çevre bırakmak en önemli görevlerden biri. Daha temiz, daha yeşil bir Merkezefendi için durmaksızın çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.