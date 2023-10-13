Sinema birleştirdi

BirGün EGE

İzmir’de ‘Sinema Birleştirir’ hak temelli kısa film atölyesi sona erdi. İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği ve İzmir Sinema Evi’nin Avrupa Birliği programıyla gerçekleştirdiği projenin koordinatörlüğünü Tahsin İşbilen, senaryo danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Zühal Çetin Özkan yaptı. 9 ay süren projeye; İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Genç LGBTİ+ Derneği, Mülteci Dayanışma Platformu, İzmir Çevre Platformu, Düzce Fotoğraf Derneği ve Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı katıldı. Atölyeler sonrası ortaya çıkan 5 kısa film, 19 Ekim saat 18.00’da İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde gösterimde olacak.

Katılımcılarıprojeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu: İzmir Kadın Dayanışma Derneği: Depremde kadın olmak ana temalı belgeselimizde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan dezavantajların deprem gibi afetlerde de kadının işini nasıl zorlaştırdığını vurgulamak istedik. Depremde zarar gören kadınlarla ve bu süreçte onlara destek amaçlı çalışan gönüllülerle yaptığımız söyleşilerle ‘Hüznümüz İsyanımızdır’ adlı kısa belgeseli çektik.

Genç LGBTİ+Derneği: Bu grup deneyimleri hem kişisel hem de toplumsal gelişimimizi etkiledi. Kendi yeteneklerimizi keşfettik, güçlendik ve özgüvenimizi artırdık. Aynı zamanda, farklı sosyal konulara duyarlılık geliştirerek, toplumsal değişime katkı sağlama fırsatı bulduk. Bu deneyimler bize, eşitlikçi, adil ve kapsayıcı bir dünya için yapıcı adımlar atmamız gerektiğini hatırlattı. Birlikte çalışmanın gücünü ve farklı bakış açılarını bir araya getirmenin önemini deneyimleyerek hem bireysel hem de kolektif olarak geliştik.

İzmir Mülteci Platformu: Birincisi, farklı hak savunuculuğu yapan gruplardan aktivistlerle yan yana olmak, deneyim aktarmak, o alanların mücadelesini, sorunlarını vs öğrenmek ve bundan sonra da temasta kalarak onlarla dayanışma içinde olmak, hatta mümkünse birleşik bir mücadelenin imkânlarını gerçekleştirebilme olasılığı ve olanağı büyük kazanç oldu. İkincisi, hem belgesel, kısa film yapımı konusunda hem de alanda iş yapan aktivistler olarak sosyal medya araçlarının ve elde edilen görsellerin kalitesi, kullanımı hakkında hocalarımızdan çok faydalandık.

Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı: Projeye katılırken iki farklı meselemiz vardı. İlki toplumsal araştırmalar yapan ve “bir arada yaşamanın” dilini güçlendirmenin gereğine inanan bir vakıf olarak sinemasal bir faaliyetin önemli olduğunun bilincindeydik. Başvurulacak bir teorinin, yapılacak bir analizin, toplanan verilerin görsellikle desteklenmesinin kıymetinin farkındaydık. Ancak vakıf olarak bu alanda bir tecrübemiz yoktu ve işte “Sinema Birleştirir” projesi bizim “sinemasal formasyon” güzergâhımızda çok kıymetli bir kapı açıyordu. Kendisini anlatma meselesi olan diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte projeye katılmak iki meselemizde de bize yeni ufuklar açtı. Bir yandan bizden “farklı” olanlarla birlikte çalışarak, paylaşarak onları ve kendimizi “tanıma, anlama, öğrenme” kapasitemizi geliştirdik; diğer yandan bu anlama ve anlatma yolunda yeni bir aracı -sinemasal anlatımöğrenme yolunda ilk adımımızı attık.