Siyonizm karşıtı Yahudiler

Avrupalı ve Amerikalı birçok Yahudi, işgal hareketi olarak gördükleri siyonizme karşı 19’uncu yüzyıldan beri mücadele ediyorlar. Son yirmi yıldır ise Yahudi işgalciliğine karşı çıkanların genç Yahudiler olduğunu görüyoruz.

Joseph MASSAD

Geçtiğimiz hafta Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi (AIPAC) binası önünde yüzlerce kişi toplanarak eylem yaptı. Söz konusu komite, ABD’deki İsrail yanlısı lobi grupları arasında başı çekiyor. Eşzamanlı olarak, AIPAC’ten kampanya finansmanı alan ABD senatörlerinin ofisleri önünde de eylemler vardı. New York polisi eylemlerde 12 kişiyi tutukladı.

Eylemler Siyonizm karşıtı, Barış için Yahudiler (BİY) grubu tarafından düzenlenmişti. İsrail’in soykırım niteliğindeki savaşına karşı çıkan bu tür düzinelerce grup var.

Yahudi hak savunucuları kasım ayında Özgürlük Anıtı’nı işgal etmiş, “Bizim savaşımız değil” sloganları atmış ve derhal ateşkes yapılması yönünde çağrıda bulunmuşlardı. 8 Ekim 2023’ten bu yana süren eylemler İsrail yanlısı lobi gruplarının endişelerini doğruluyor: Amerikalı Yahudilerin İsrail’e desteği azalıyor.

Yahudi Seçmen Enstitüsü tarafından Haziran-Temmuz 2021’de yapılan bir ankete göre, ABD’li Yahudilerin yüzde 22’si, “İsrail’in Filistinlilere soykırım yaptığını” düşünüyor.

Tzedek isimli yapılanma da BİY grubu gibi 2015 yılında ilk kurulduğunda kendini “Siyonizm dışı” olarak tanımlamış, fakat sonraları bunu “Siyonizm karşıtı” olarak değiştirmiş. Bu tür yapılanmaların genç üyeleri ABD Yahudiliğindeki dönüşümü gösteriyor.

İsrail’in Filistin halkına soykırım yapmasına karşı çıkan Yahudiler yalnız değiller. İngiliz Yahudi gruplar da son derece aktifler ve ekim ayından bu yana devasa eylemler düzenliyorlar.

Siyonizm savunucusu Fransa'da da düzinelerce tanınmış Yahudi, kamuoyu önüne çıkarak soykırım karşıtı açıklamalarda bulundular ve hatta Batı Şeria ve Gazze'deki işgalin sonlandırılması gerektiğini söylediler. Bu, Fransa için yeni bir gelişme sayılmaz. Yahudi Fransızlar Barış Birliği de Fransız yasalarına karşı koyarak İsrail ürünlerine boykot yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Almanya’da da Yahudi aktivistler, sanatçılar, yazarlar ve profesyoneller, Judische Stimme kurumu gibi farklı çatılar altında bir araya geliyorlar ve hem İsrail’in sürdürdüğü katliama hem de Alman hükümetinin eleştirel seslere yönelik tahammülsüzlüğüne tepki veriyorlar.

BÜYÜK TRAJEDİLER ARAÇSALLAŞTIRILDI

Günümüzün Siyonizm karşıtı Yahudileri gibi geçmişte de birçok Avrupalı ve Amerikalı Yahudi Siyonizme karşıydı. Fakat Nazizm ve Holokost gibi trajediler daha sonraları birçok Yahudiyi Siyonizmin kendileri için tek çıkar yol olduğunu düşünmeye itti.

Sonrasında ise Siyonistler amaçlarını gerçekleştirmek için Holokost’un tüm boyutlarını araçsallaştırdılar. 1967 yılından sonra Noam Chomsky ve I.F. Stone gibi İsrail karşıtı demeçler veren Yahudilerden “kendilerinden nefret eden Yahudiler” olarak söz ettiler. Siyonistler, İsrail’i ve skandal uygulamalarını eleştiren Yahudilere bugün de saldırmayı sürdürüyorlar.

Yakın dostum Evelyn gibi, ebeveynleri Holokostu yaşamış biri, Alman bir Hıristiyan tarafından “Yahudi düşmanlığı” ile itham edilebiliyorsa, soykırım karşıtı bir Amerikalı Yahudi öğrenci ile Filistin karşıtı İsrailli bir öğrenci arasındaki kavga da New York Post gazetesinde “Yahudi düşmanlığı” olarak haberleştirilebiliyor. Bu hadise sonrasında Yahudi Amerikalı öğrenciye “nefret suçu işlediği” gerekçesiyle dava açıldı.

Geçmişte İsrail ordusunda görev yapmış öğrenciler, aralarında Yahudilerin de bulunduğu soykırım karşıtı öğrencilere kampüste kimyasal silahla saldırıyor, fakat doğru düzgün bir suçlamayla dahi karşılaşmıyorlar. Anlaşılan bunlar Yahudi düşmanlığından sayılmıyor.

Sekiz ay önce yazdığım başka bir makalede, İsrail’i eleştiren Yahudi bir profesörün de “kendinden nefret eden Yahudi” olarak yaftalandığını yazmıştım ve kendinden nefret eden yahudilerin sayısının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizmiştim. Diğer yandan İsrail’in politikalarına eleştiriyle yaklaşayan Siyonist hahamlar dahi “kendinden nefret etmekle” suçlanmıştı.

GENÇ YAHUDİLER SESLERİNİ YÜKSELTİYOR

Fakat artık rüzgâr yön değiştirdi ve ABD’de faaliyet yürüten Siyonist örgütler de bunun farkında. Siyonizm karşıtı Yahudileri artık her yerde görmek mümkün ve bu insanlar İsrail’in kirli taktiklerinden ya da Amerika’daki destekçilerinden korkmuyorlar. Yahudiler arasındaki tarihi 19’uncu yüzyıla dayanan Siyonizm karşıtlığını ayakta tutmaya devam ediyorlar.

Yaşanan önemli bir değişimin adını koymak gerek. 20’nci yüzyılın başında Siyonizme karşı konuşabilenler, genellikle ABD ve Avrupa’daki itibar sahibi Yahudilerdi – siyasetçiler, iş insanları, entelektüeller ve hahamlar. Son yirmi yıldır ise Yahudi işgalciliğine karşı çıkanların genç Yahudiler olduğunu görüyoruz. Üstelik bu görüşlerine Amerikan nüfusunun geri kalanı da büyük oranda katılıyor. ABD nüfusunun üçte birinden fazlası İsrail’in Filistinlilere karşı soykırım suçu işlediğini düşünüyor. 19-29 yaş grubunda bu oran yüzde 49’a kadar çıkıyor.

Bir yandan İsrail Filistin halkına soykırım uygularken, bazı üniversite yönetimleri kampuslarında “yükselişe geçen Yahudi düşmanlığından” dem vuruyorlar. Farklı etnik kökenlerden gelen öğrencileri umursamadıkları gibi, Siyonizm karşıtı Yahudileri de umursamıyorlar.

BİY gibi öğrenci yapılanmalarını kampüste yasaklıyorlar. Örneğin Columbia Üniversitesi soykırım karşıtlarına baskı kurmada başı çekiyor olabilir (diğer üniversiteler de boş durmadıkları için burada çetin bir rekabet var).

“Yahudi düşmanlığıyla mücadele ettiğini” söyleyen üniversite yönetimlerinin duymak istedikleri tek Yahudi sesler, savaş ve soykırım isteyenler. Bu seslerin tüm Yahudileri temsil ettiğini iddia etmenin peşindeler ve bu da Yahudi düşmanlığının ta kendisi.

Her şeye rağmen, süregelen eylemlere bakılırsa Siyonizm karşıtı Yahudilerin susturulması kolay kolay mümkün olmayacak.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: Middle East Eye’dan Kısaltılarak Çevrilmiştir.