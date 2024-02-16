SOL Parti İzmir’de forum düzenliyor

BirGün EGE

SOL Parti İzmir İl Örgütü, “Kamucu, demokratik, dayanışmacı kentler için sol var” başlığıyla forum düzenliyor. 2 oturumda gerçekleşecek olan forumda SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ve SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce konuşma yapacak.

Alper Taş ilk oturumda, “Toplumsal mücadele yolunca yerel seçimlerde sol alternatif” başlığında konuşma gerçekleştirecek. Eylem Ulutaş Ayatar ve Barış İnce de “İzmir’de kent mücadelesi” başlığında konuşacak. Forum 18 Şubat Pazar günü saat 17.00’de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. SOL Parti İzmir İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Kamucu, demokratik yerel yönetimler için İzmir'de yola çıkıyoruz. 18 Şubat’ta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde buluşalım. Eşitlikçi, dayanışmacı kentler için mücadele edelim” denildi.