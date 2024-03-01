SOL Parti’den Ege’de ‘Aydınlık Yürüyüşleri’

BirGün EGE

Ülke genelinde ‘Aydınlık Yürüşleri’ örgütleyen SOL Parti, bu hafta Ege Bölgesi’nde 3 farklı ilde sokağa çıkacak. Eskişehir ve Antalya’da başlayan yürüyüşlerin ardından, 3 Mart Pazar günü Balıkesir, İzmir ve Muğla’da da yürüyüşler düzenlenecek. Balıkesir’deki yürüyüş 3 Mart Pazar günü saat 13.00’te Altınoluk’ta Büyük Atatürk Caddesi Köprübaşı’nda gerçekleşecek. İzmir’deki yürüyüş ise aynı gün saat 14.00’te Buca Belediyesi önünde başlayacak. Muğla’daki yürüyüş yine aynı gün saat 15.00’te Fethiye 1 No’lu Sağlık Ocağı önünden başlayacak.

Yürüyüşler için yapılan açıklamada, “Devrimci demokratik bir cumhuriyeti kurmak için yürüyoruz. Yürüyüşümüz sokaklarda, işyerlerinde, kampüslerde ve hayatın her alanında devam edecektir” denildi. SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Nuray Beyenç, “Şeriat ve hilafet çağrılarının iktidar tarafından desteklendiği, tarikatçıların sırtının sıvazlandığı bir dönemden geçiyoruz. İzmir’de de ÇEDES başta olmak üzere okullarda tarikat-cemaat ağlarının etkin olması ve kentin sosyolojisinin değişmesi için önemli çabalar olduğunu görüyoruz. Bu gerici saldırılara karşı kadınların, gençlerin, ilericilerin kendi hayatlarına sahip çıkacakları bir siyaset yürüyüşünü tüm ülkede olduğu gibi İzmir’de de başlatıyoruz” dedi. Beyenç, “Onların şeriat dedikleri Aladağ’da tarikat yurdunda yakılan kız çocuğu, çocuk yaşta evlendirmedir. Kadınların köleleştirilmesi, bir çeşit Taliban rejimidir. İzmir’de 3 Mart Pazar günü saat 13’te Buca Belediyesi önünde toplanmaya başlayarak saat 14.00’te başlatacağımız yürüyüşe, laiklikten yana, ilerici, cumhuriyetçi, yurtsever halkımızı davet ediyoruz” dedi.