Solun birliği ve yeni halk cephesi

Prof. Dr. Ali ARAYICI

Fransa'da sağ ve sol arenadaki partiler arasında ayrışmalar, birleşmeler sürüyor. Soldaki ayrışma konularının başında göç, polis şiddeti, sınıf mücadelesi ve AB geliyor.

Fransa Komünist Partisi (PCF), Sosyalist Parti (PS), Yeşiller Partisi (EELV) ve Boyun Eğmeyenler'den (LFI) oluşan Yeni Popüler Ekolojik ve Sosyal Birlik (NUPES) ittifakı içinde ki baş gösteren tartışmalarda ivme yükseliyor.

Fransa siyasi tarihinde ilk kez bu çapta geniş tabanlı bir birliktelik oluşturan NUPES içinde Komünistler ile Boyun Eğmeyenler arasındaki anlaşmazlık yeni değil.

Jean-Luc Melenchon liderliğindeki FLI ile PCF liderliği arasındaki “Nazi işbirlikçiliği” ve “Hamas’ın eylemleri” konusundaki suçlamalar derin bir kırılma yaratmış durumda.

Melenchon, ittifakın 6-9 Haziran tarihlerindeki Avrupa Parlamentosu (PE) seçimlerine, ayrı listeler halinde girilmesi durumunda NUPES’in dağılacağını ve sonunun geleceğini söylüyor.

NUPES NEDEN KURULDU?

Anımsanacağı gibi 12-19 Haziran 2022'deki parlamento seçiminden önce Boyun Eğmeyenler (LFI), Komünistler (PCF), Sosyalistler (PS) ve Yeşiller (EELV) NUPES ittifakını oluşturdu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı bir alternatif oluşturmak umuduyla doğdu.

NUPES'in kuruluşu benzeri görülmemiş bir olaydı. Kuruluşu solun bir araya gelmesine olanak sağladı. Yaşamlarının değişmesini isteyen milyonlarca vatandaşa, gerçek bir alternatif umudu verdi.

NUPES, süreç içinde birçok olumsuzluklar yaşadı. İttifak iç gerilimler, anlaşmazlıklar zamanla işleyişi aksattı. Böyle olunca da polis şiddeti, göçmenler, programlarda tutarlılık eksikliği ve emeklilik reformu konularında yetersiz kalındı. Solun uzun zamandır beklenen birliği, çoktan parçalanmış gibi bir görüntü sergilemeye başladı.

Bunun yanında ittifakı basit bir seçim anlaşmasına indirgemek isteyen bazı sol partilerin engellemeleriyle de uğraşıldı.

NUPES bileşenleri içinde küçük bir milletvekili grubu, sol ittifakı yeniden canlandırmak istiyor. Bu nedenle, sol ittifak "koalisyonunu tekrar doğru yola koymak" için geçen eylül ayında bir seminer düzenledi. Burada PE seçimleri için, ortak bir liste olmaması durumunda izlenecek yol haritası tartışıldı.

YENİ BİR HALK CEPHESİ

Yeni bir sol ittifakın geleceği konusuna odaklanmak önemli. PCF lideri Fabien Roussel, NUPES'in "bir çıkmaz sokak" haline geldiğini belirtti. LFI liderliğine son vermek ve “yeni bir sol ittifak oluşturma” çağrısında bulundu. Bu ittifakı EELV ve PS içinde belli bir grup destekliyor. Roussel, “Saygılı bir birlik kurmanın zamanı geldi" diyor.

Birkaç hafta önce PCF, NUPES'ten ayrılma kararı aldı. PS, Ulusal Meclis'teki gruplar arası toplantılara katılımını askıya aldı.

PS ise, gruplar arası katılımını askıya aldı. Herkesin hassasiyetlerine "daha saygılı" yeni bir yaklaşım oluşturulmasına yönelik çeşitli çağrılar var. PCF yürütme koordinatörü Igor Zamichiei ve LFI ulusal koordinatörü Manuel Bompard'ın, “sermaye ve aşırı sağ tehlikesiyle karşı karşıya kalan sosyal ve politik güçlerin yeni bir halk cephesi oluşturmasının zamanı” geldiğini söylüyor.

Sol “kısır” tartışmalar ve seçim meselelerine odaklanırken halkın beklentileri yanıtsız kalıyor. Silahlanma için, her gün milyarlarca dolar harcanıyor. Sosyal ve ekolojik harcamaların muslukları kapatılıyor. Öfke giderek artıyor. Böyle bir durumda solun sorumluluğu her zamankinden fazla. Toplumsal grupları ve emek dünyasını bir araya getirecek şekilde örgütlenmel bir zorunluluk.

Ekonomideki kötü gidişten ırkçı ve faşist Marine Le Pen'in partisi RN'nin (Ulusal Birleşme Cephesi) iddia ettiği gibi, ne göçmenler ne de istihdamdan mahrum olanlar sorumlu. Aksine sermaye, çalışanların genel yoksullaşmasını organize ederek ülkenin zenginliğini yağmalıyor.

PCF lideri Fabien Roussel sınıf çalışmalarını hızlandırmış görünüyor. Hem solu, hem emek bileşenlerini, hem de aşırı sağı yenmek için seferberlik zamanı.

BİRLEŞME ŞART

NUPES, LFI'nin başkan adayı Melenchon'a ve onun siyasi projesine hizmet eden bir siyasi yapıya dönüştürüldüğü için ittifak bir çıkmaz sokak haline geldi.

Solun ayağa kalkma zamanı. Mevcut tüm güçler, vatandaşlar, dernekler, sendikacılar, sosyalistler, ekolojistler, isyancılar, radikaller ve solcu cumhuriyetçiler solun bir araya gelmesinde yeni bir sayfa açmalı ve gereken tüm katkıları sunmalı. 2027'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine tek bir aday gösterme hırsına sahip bir seçim yapılanmasından vaz geçilmeli.

Karşılıklı saygı ve her örgütün tam egemenliği içinde çalışan, farklı güçlerden oluşan geniş bir yapılanmanın inşasına hep birlikte destek vermeli. Ortak mücadele ve projeler temelinde, mücadele ve girişimleri geliştirmek gerek.

HALK ÇÖZÜM BEKLİYOR

Fransa'da halk artan fiyatlara, kötüleşen küresel ısınmaya, artan savaşlara somut ve radikal çözümler istiyor. Bir araya getirilmek istenilen şey, bu ihtiyacı karşılamaktır. Kökten dinciliğe, ırkçı ve faşizme karşı mücadeleyi başlatmak gerekiyor. Halkın büyük çoğunluğunun, herkese yönelik kamu hizmetleriyle; her yerde daha iyi yaşama, yaptıkları işin onuruyla yaşama ve barış içinde yaşama azmini taşıyan yeni bir halk cephesi inşa edilmesi kaçınılmaz. Belediye veya seçim bölgesi düzeyinde, yerel komiteler kurarak NUPES'i yeniden canlandırmak gerekiyor. Bu birliktelik PE seçimlerinde sağlanmalıdır.